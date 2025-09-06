NTN24
Sábado, 06 de septiembre de 2025
Noticias medio ambiente

Drones restauran ecosistema clave en el nacimiento del río Atrato

septiembre 6, 2025
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
Autoridades ambientales en Chocó implementan tecnología de precisión para reforestar 150 hectáreas de alta montaña, proteger la biodiversidad y mitigar los efectos del cambio climático.

En El Carmen de Atrato, Chocó, la Corporación Autónoma Regional (CODECHOCÓ) desarrolla un proyecto piloto de restauración ambiental que emplea drones no tripulados para sembrar más de 12.000 semillas nativas en zonas de difícil acceso. Esta iniciativa se ejecuta dentro del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) del nacimiento del río Atrato, reconocido como sujeto de derechos bajo la Sentencia T-622 de 2016.

En entrevista con Clic Verde de NTN24, Arnold Rincón López, director de CODECHOCÓ, explicó que el uso de drones permite intervenir áreas montañosas donde la restauración manual no es viable.

El proyecto también incluye una fuerte componente educativa, con más de 50 talleres dirigidos a estudiantes y comunidades locales, para promover la conservación de ecosistemas frágiles y sensibilizar sobre la importancia de prevenir desastres como deslizamientos o erosión, frecuentes en la zona por las lluvias intensas.

Con esta combinación de tecnología, ciencia y participación comunitaria, CODECHOCÓ espera replicar el modelo en otras zonas del Pacífico colombiano. “Estamos sembrando árboles, pero también conciencia ambiental y conocimiento para las futuras generaciones”, concluyó Rincón López.

Temas relacionados:

Noticias medio ambiente

Medio Ambiente

Drones

Educación

Chocó

