NTN24
Sábado, 30 de agosto de 2025
Sábado, 30 de agosto de 2025
Peligro de extinción

“Los Titíes No Son Mascotas”: Rosamira Guillén, Directora Ejecutiva Fundación Proyecto Tití

agosto 30, 2025
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
El tití cabeciblanco, una especie de primate endémica del norte de Colombia, se encuentra en peligro crítico de extinción, pese a los esfuerzos de conservación, la deforestación y el tráfico ilegal de fauna continúan amenazando su existencia.

El tití cabeciblanco solo se encuentra en los bosques tropicales del caribe colombiano y su supervivencia depende directamente de la conservación de su hábitat natural.

La deforestación, el avance de la frontera agrícola y el tráfico ilegal de fauna silvestre, especialmente de crías destinadas al comercio de mascotas, son las principales amenazas que enfrenta, a pesar de ello, existen esfuerzos firmes por revertir este panorama.

o

Uno de los más destacados es el de la fundación proyecto tití, que lidera desde hace más de una década campañas de reforestación, educación comunitaria y protección legal. Su directora ejecutiva, Rosamira Guillén, advierte que la especie “continúa en peligro crítico".

Se estima que en estado silvestre quedan alrededor de 7.000 ejemplares, y aunque en los departamentos donde trabaja la fundación la caza ha disminuido, persiste en zonas como Córdoba y Antioquia.

o

“Queremos conectar todo el corredor de los montes de maría para asegurar la continuidad de los bosques y con ellos, del tití cabeciblanco”, explica Guillén.

Pero uno de los desafíos más persistentes es el comercio ilegal de titíes como mascotas. La directora es enfática: “tener un tití en casa es traumático para el animal, perjudica a la especie, daña el ecosistema y también puede afectar a las personas, ellos no necesitan de nosotros, necesitan que los dejemos tranquilos en el bosque”.

Temas relacionados:

Peligro de extinción

Conservación animal

Animales

Protección animal

Tráfico

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Sectores rechazan la polémica alianza entre el Gobierno Petro y el régimen de Maduro: "Nadie entiende que el presidente de Colombia esté apoyando a un narcotraficante como Maduro"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Analista expone los cuatro temas que Marco Rubio trataría con Claudia Sheinbaum en México, incluido acciones contra cárteles de la región

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Petro cae en un juego peligroso tratando de seguirle a Maduro esa pantomima de mostrarse como el gran luchador contra el narcotráfico": Efraín Cepeda, expresidente del Congreso de Colombia

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Cuando Petro defiende a Maduro, se está defendiendo también él": analista político tras negación de la existencia del Cartel de los Soles por parte del presidente colombiano

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Antes de viajar a América Latina, Marco Rubio visitará el Comando Sur de EE. UU., donde se coordina el despliegue militar en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

Cartel de los Soles: ¿qué implica la declaración de Argentina?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La caída de Maduro será una victoria para toda la civilización occidental”: Emmanuel Rincón

Ver más

Videos

Ver más
Congresista estadounidense Carlos Gimenez
La Noche

"Los días de Maduro están contados": congresista Carlos Gimenez asegura que el presidente Trump tiene todas las opciones abiertas frente a amenaza del régimen de Venezuela

Diego Molano, exministro de Defensa de Colombia- Foto EFE
Colombia

"25 mil soldados colombianos escoltando al Cartel de los Soles es la jugada geopolítica más temeraria y estúpida de la historia": exministro de Defensa de Colombia sobre militarización de zona en frontera con Venezuela

Biagio Pilieri, exdiputado de Venezuela – Foto: EFE
Dictadura

Esposa del preso político venezolano Biagio Pilieri en NTN24: "Se cumple un año sin abrazos, sin visitas, un año de silencio y aislamiento"

Claudia Sheinbaum, presidente de México y Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos a México - Foto EFE
México

"El tema de Venezuela es central en la agenda de Marco Rubio”: analista internacional sobre visita del secretario de Estado de los Estados Unidos a México

Adriana Cruz, deportista colombiana de jiu-jitsu - Foto captura: Nuestra Tele Internacional
Deportistas de Lujo

Con varios reconocimientos a nivel internacional: ella es Adriana Cruz, una deportista que en el mundo del jiu-jitsu ha dejado el nombre Colombia en lo más alto

Más de Actualidad

Ver más
Foto: AFP
Ataque

Confirman que ya son 13 los policías que murieron tras el derribo de un helicóptero en Colombia

Abogados de Kilmar Ábrego García | Foto: AFP
Administración Trump

Abogados de Kilmar Ábrego afirman que la administración Trump estaría amenazando con enviarlo a Uganda si no se declara culpable

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello - Foto: EFE
Cartel de Los Soles

Ecuador declara al Cartel de los Soles como grupo terrorista y establece una eventual colaboración con "otros Estados" para su combate

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Foto: AFP
Ataque

Confirman que ya son 13 los policías que murieron tras el derribo de un helicóptero en Colombia

Abogados de Kilmar Ábrego García | Foto: AFP
Administración Trump

Abogados de Kilmar Ábrego afirman que la administración Trump estaría amenazando con enviarlo a Uganda si no se declara culpable

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello - Foto: EFE
Cartel de Los Soles

Ecuador declara al Cartel de los Soles como grupo terrorista y establece una eventual colaboración con "otros Estados" para su combate

Prueba de atletismo en los Juegos Olímpicos París 2024 - Foto: EFE
Atletismo

El tenso cruce del medallista olímpico Noah Lyles con compañero con el que representó a EE. UU. en París 2024: sufrió empujón al final de una carrera

Dos ambulancias - Foto de referencia: Pexels
Bogotá

Situación insólita en Bogotá: graban a dos ambulancias haciendo un "pique ilegal" en plena zona industrial

Migrantes manifestándose en Estados Unidos - Foto EFE de referencia
TPS

"Estados Unidos está tratando sistemáticamente de deslegalizar a las personas que aún están protegidas": analista sobre fallo que permite a la administración Trump poner fin al TPS

Nicolás Maduro en un acto militar en Venezuela - Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Tiene un impacto dentro de los militares porque Maduro se mantiene por ellos": Alejandro Hernández analiza la repercusión que tiene en el régimen el despliegue militar en el Caribe

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano