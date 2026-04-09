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Jueves, 09 de abril de 2026
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Aranceles

Ecuador eleva al 100% los aranceles a productos colombianos: Petro responde en medio de la crisis diplomática entre ambos países

abril 9, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Daniel Noboa, presidente de Ecuador, y Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Daniel Noboa, presidente de Ecuador, y Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
El presidente colombiano Gustavo Petro calificó la medida como una “monstruosidad”.

El Gobierno de Ecuador anunció este jueves que elevará del 50% al 100% los aranceles a las importaciones provenientes de Colombia a partir de mayo, una medida que el presidente colombiano, Gustavo Petro, calificó de "monstruosidad", en medio de una crisis diplomática entre los dos países vecinos.

El miércoles, Ecuador llamó a consultas a su embajador en Bogotá después de que Petro calificó de "preso político" al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, encarcelado por corrupción.

El alza de los aranceles se da "tras constatar la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia", señaló el Ministerio de Producción ecuatoriano en un comunicado.

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Los dos países sostienen desde febrero una guerra arancelaria que afecta el comercio, la cooperación energética y el transporte de crudo. La tasa, que Ecuador llama de "seguridad", pasó del 30%, efectiva desde febrero, al 50% en marzo.

Los nuevos aranceles del 100% son "una monstruosidad", dijo el mandatario Petro en la red social X.

Además planteó la posibilidad de que Colombia se retire de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), un mecanismo de integración también conocido como Pacto Andino que completan Perú, Bolivia y Ecuador.

La decisión del gobierno de Daniel Noboa "significa el fin del Pacto Andino para Colombia. Nada hacemos ya allí", agregó Petro, que considera necesario que la diplomacia de su país apunte a unirse al Mercosur, un bloque comercial sudamericano del cual Colombia aún no es miembro pleno, sino solo Estado asociado.

En medio de la crisis diplomática, delegaciones de ambos países sostenían desde marzo negociaciones con la mediación de la CAN.

La canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, dijo a periodistas el jueves que las conversaciones "han sido suspendidas (...) hasta encontrar el ambiente propicio".

Ecuador alega que el impuesto es necesario porque debe invertir alrededor de 400 millones de dólares adicionales para cuidar la frontera común de unos 600 kilómetros. En la zona operan grupos del crimen organizado dedicados al narcotráfico, minería ilegal y tráfico de personas.

Colombia ha respondido con un arancel del 50% a las importaciones ecuatorianas y se ha negado a vender energía a Ecuador, que en 2024 sufrió apagones de hasta 14 horas diarias.

Con el impuesto, Ecuador "busca reforzar la corresponsabilidad" en las tareas para "enfrentar la presencia del narcotráfico en la frontera", agregó la cartera de Comercio ecuatoriana.

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La crisis diplomática entre Ecuador y Colombia escaló cuando el lunes, a través de X, Petro llamó "preso político" a Glas, quien además tiene nacionalidad colombiana.

Glas fue entre 2013 y 2017 vicepresidente de Ecuador junto al exmandatario izquierdista Rafael Correa, uno de los mayores opositores de Noboa.

El exfuncionario enfrenta varias condenas, una de ellas de 13 años de cárcel, por cohecho, peculado y asociación ilícita, y desde noviembre está recluido en una megacárcel de máxima seguridad inaugurada por Noboa en la provincia costera de Santa Elena.

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