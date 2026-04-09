"El gobierno tiene complicidad total": Miguel Uribe Londoño apuntó contra la administración Petro y el régimen venezolano por el asesinato de su hijo

El padre del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, asesinado el pasado 7 de junio en Bogotá, ha señalado directamente al presidente Gustavo Petro y al régimen venezolano como responsables del crimen que conmocionó a Colombia.

Miguel Uribe Turbay falleció el 11 de agosto de 2025 tras permanecer dos meses hospitalizado como consecuencia del atentado. La Fiscalía de Colombia capturó y condenó a varios responsables, incluido un menor de edad que ejecutó el disparo, y concluyó que la Segunda Marquetalia, una disidencia de las FARC, ordenó el asesinato del congresista del Centro Democrático.

"El Estado colombiano no le quiso dar protección a Miguel, se la negó, él la pidió durante más de 20 veces", afirmó Uribe Londoño, candidato a la presidencia, en entrevista con Club de Prensa de NTN24.

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“La Unidad de Protección de Colombia falló y quería que a Miguel lo mataran. El gobierno Petro hace parte de este entramado criminal que asesinó a Miguel”, añadió.

Según Uribe Londoño, esto constituye un "crimen de Estado" porque dos agencias gubernamentales del Gobierno Petro estuvieron involucradas. "La agencia de inteligencia y la agencia de protección, una por omisión y otra porque está infiltrada por las disidencias de las FARC", declaró.

Uribe Londoño señaló específicamente a la Dirección Nacional de Inteligencia como "totalmente infiltrada" y mencionó a alias "Papá Pitufo", identificado como Diego Marín.

“El gobierno Petro tiene complicidad total en el asesinato de Miguel”, reiteró.

El padre del congresista asesinado también responsabilizó al senador y candidato presidencial Iván Cepeda de proteger a alias ‘Iván Márquez’, líder de la Segunda Marquetalia.

"Se opuso vehementemente, logró parar la extradición y además ayudó a que se fugara a Venezuela para que fundara la Segunda Marquetalia", aseguró.

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Uribe Londoño vinculó estos hechos con la política de "Paz Total" del Gobierno Petro, que según él "sirve para darle permiso a los criminales, que estén libres mientras conversan en mesas de diálogo con el gobierno, pero pueden delinquir".

Afirmó que las disidencias de las FARC en Venezuela están protegidas por el régimen y cobijadas por esta política.

Respecto a las próximas elecciones, Uribe Londoño manifestó su apoyo a Abelardo de la Espriella sobre Paloma Valencia en una eventual segunda vuelta.

“Abelardo de la Espriella, porque es que Paloma lo hostigó, Paloma no tuvo ni una competencia con él donde se portó mal, lo hostigó, lo atacó, lo insultó, lo llamó mafioso por las reuniones en recintos cerrados que Miguel hacía”, subrayó.