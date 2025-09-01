Ecuador pedirá una "visa de transeúnte" a extranjeros de más de 40 países, incluidos los venezolanos

El Gobierno de Ecuador anunció que solicitará una visa de visitante temporal de transeúnte a extranjeros de más de 40 países a los que actualmente se les solicita visa para su ingreso al país.

Mediante un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que la medida comenzará a regir a partir de este lunes 1 de septiembre y busca fortalecer la seguridad estatal y el control migratorio.

Así las cosas, los extranjeros de más de 40 países, incluido Venezuela, deberán solicitar dicho trámite antes de su ingreso a territorio ecuatoriano.

El Gobierno precisó que la medida se tomó “de conformidad con la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, que reformó el artículo 66 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana”.

Esta es la lista completa de los países que deberán tramitar el documento: Afganistán, Angola, Bangladesh, Camerún, Cuba, Egipto, Eritrea, Etiopía, Filipinas, Gambia, Ghana, Guinea, Kenia, India, Irak, Irán, Libia, Nigeria, Pakistán, Nepal, República Democrática del Congo, República Popular Democrática de Corea, Senegal, Siria, Sri Lanka, Somalia, Venezuela, Vietnam, Yemen, Haití, República del Congo, Mali, Costa de Marfil, Myanmar, Uzbekistán, Tayikistán, Albania, Chad, Guinea Bissau, Kirguistán, Mauritania, Sierra Leona, Sudán, Sudán del Sur y República Popular China.

Según precisó el Gobierno ecuatoriano, para solicitar esta nueva visa, los extranjeros pueden solicitar el trámite desde cualquier parte del mundo, fuera del territorio ecuatoriano, a través del siguiente enlace: https://serviciosdigitales.cancilleria.gob.ec

Finalmente, el Gobierno precisó que el nuevo trámite tendrá un costo de US$ 50, en el caso del formulario de solicitud, y de US$ 30 para la visa de visitante temporal de transeúnte.

“La implementación de esta medida busca fortalecer la seguridad del Estado y el control migratorio. El Gobierno del Ecuador reitera su compromiso con el respeto a los derechos de las personas en movilidad humana y a la observancia del marco legal vigente”, concluyó el gobierno.