Viernes, 14 de noviembre de 2025
Viernes, 14 de noviembre de 2025
Atlético Nacional, el equipo mejor valorizado de los cuadrangulares - Foto: AFP
Liga BetPlay Dimayor

Atlético Nacional, el equipo más cotizado entre los clubes clasificados a los cuadrangulares finales de la liga en Colombia

noviembre 14, 2025
Por: Natalya Baquero González
Fortaleza, la escuadra joven de la capital del país, sorprende al superar al Atlético Bucaramanga en este listado.

El portal web Transfermarkt compartió una lista de los equipos clasificados a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay Clausura 2025 en Colombia, según su valorización en el mercado.

Según el sitio web alemán, especializado en datos y estadísticas deportivas, en el grupo A Atlético Nacional es la escuadra que mejor se valoriza en el mercado con un valor de 23,5 millones de euros.

El América de Cali, avaluado en 17,7 millones de euros, se ubica en el segundo lugar de esta serie, que la complementan Junior de Barranquilla con EUR 15,5 y el Independiente Medellín con EUR 14,5.

Entre tanto el Deportes Tolima, cabeza del Grupo B en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay Clausura 2025, también lidera esta zona en cuanto a la valorización en el mercado con 13,2 millones de euros.

Según los datos emitidos por Transfermarkt, Independiente Santa Fe ocupa el segundo lugar con un valor de 10,2 millones de euros.

o

La gran sorpresa de esta serie la dio Fortaleza CEIF. El equipo joven de la capital colombiana supera a Atlético Bucaramanga.

Los ‘Amix', como también se le conoce al conjunto bogotano que por primera vez se clasificó a una instancia final de la Liga Colombiana, se encuentran valorizados en 8,0 millones de euros, mientras que la escuadra santandereana se cotiza en 7,6 M€.

Estos valores podrían variar, según el rendimiento que lleguen a tener cada uno de los clubes participantes en esta instancia de la competencia.

Así quedaron los cuadrangulares de la Liga BetPlay Clausura 2025

Tras disputarse la última fecha de la fase regular, se llevó a cabo el sorteo en el que se definieron los grupos.

La serie A se encuentra liderada por el Independiente Medellín, quien terminó primero en el todos contra todos con 40 unidades. Al DIM lo acompañan Atlético Nacional, Junior de Barranquilla y el América de Cali.

o

Entre tanto, el grupo B es comandado por el Deportes Tolima, equipo que se ubicó en la segunda casilla de la fase regular con 39 puntos. Los dirigidos por Lucas González se enfrentarán ante el Bucaramanga, Fortaleza CEIF e Independiente Santa Fe.

Exgeneral del Comando Sur de EE.UU., Laura Richardson - Foto: EFE
Despliegue militar

"Tienen sistemas antiguos, no muy capaces": exgeneral del Comando Sur de EE. UU. revela detalles sobre el equipamiento militar de Venezuela

Tragedia de Armero - Foto EFE
Tragedia

"Es un recuerdo doloroso": Evaristo Canete, el camarógrafo que captó la tragedia de Armero

El Secretario de Estado, Marco Rubio, calificó al régimen de Venezuela como "ilegítimo, una organización narcotraficante".
Despliegue militar de Estados Unidos

Gobierno Trump lanza contundentes mensajes sobre despliegue contra el narcoterrorismo: "Los encontraremos y los mataremos"

Mario Díaz-Balart - Gustavo Petro (AFP)
Mario Díaz-Balart

"Sabemos la relación del señor Petro con grupos narcoterroristas dentro de Colombia": congresista de EE.UU. Mario Díaz-Balart lanza fuertes cuestionamientos contra el presidente colombiano

Jorge 'Tuto' Quiroga y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Grupo IDEA

“Se va a decidir si Venezuela vuelve a ser la tierra de gracia o si se queda sometida a una tiránica desgracia”: Jorge ‘Tuto’ Quiroga sobre el despliegue de EE. UU. en el Caribe

