Atlético Nacional, el equipo más cotizado entre los clubes clasificados a los cuadrangulares finales de la liga en Colombia

El portal web Transfermarkt compartió una lista de los equipos clasificados a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay Clausura 2025 en Colombia, según su valorización en el mercado.

Según el sitio web alemán, especializado en datos y estadísticas deportivas, en el grupo A Atlético Nacional es la escuadra que mejor se valoriza en el mercado con un valor de 23,5 millones de euros.

El América de Cali, avaluado en 17,7 millones de euros, se ubica en el segundo lugar de esta serie, que la complementan Junior de Barranquilla con EUR 15,5 y el Independiente Medellín con EUR 14,5.

Entre tanto el Deportes Tolima, cabeza del Grupo B en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay Clausura 2025, también lidera esta zona en cuanto a la valorización en el mercado con 13,2 millones de euros.

Según los datos emitidos por Transfermarkt, Independiente Santa Fe ocupa el segundo lugar con un valor de 10,2 millones de euros.

VEA TAMBIÉN Luto en el fútbol mundial: falleció entrenador español recordado por hazaña con selección sudamericana en un Mundial o

La gran sorpresa de esta serie la dio Fortaleza CEIF. El equipo joven de la capital colombiana supera a Atlético Bucaramanga.

Los ‘Amix', como también se le conoce al conjunto bogotano que por primera vez se clasificó a una instancia final de la Liga Colombiana, se encuentran valorizados en 8,0 millones de euros, mientras que la escuadra santandereana se cotiza en 7,6 M€.

Estos valores podrían variar, según el rendimiento que lleguen a tener cada uno de los clubes participantes en esta instancia de la competencia.

Así quedaron los cuadrangulares de la Liga BetPlay Clausura 2025

Tras disputarse la última fecha de la fase regular, se llevó a cabo el sorteo en el que se definieron los grupos.

La serie A se encuentra liderada por el Independiente Medellín, quien terminó primero en el todos contra todos con 40 unidades. Al DIM lo acompañan Atlético Nacional, Junior de Barranquilla y el América de Cali.

VEA TAMBIÉN Angola se rinde ante Messi: Video registra cómo Luanda enloqueció por la llegada del 'GOAT' argentino o

Entre tanto, el grupo B es comandado por el Deportes Tolima, equipo que se ubicó en la segunda casilla de la fase regular con 39 puntos. Los dirigidos por Lucas González se enfrentarán ante el Bucaramanga, Fortaleza CEIF e Independiente Santa Fe.