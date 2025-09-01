Tres venezolanos en huelga de hambre en La Haya para exigir celeridad en las investigaciones sobre graves violaciones de DDHH

Este domingo un grupo de venezolanos decidió declararse en huelga de hambre frente a la sede de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya para exigir al tribunal que acelere las investigaciones sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela.

VEA TAMBIÉN ¿Cambiará el rumbo de la investigación de la CPI sobre Venezuela? o

"Iniciamos una huelga de hambre contra la impunidad estructural del régimen de Nicolás Maduro. Lo hacemos por las víctimas de persecución, torturas, encarcelamientos y asesinatos en Venezuela", dijo Damarys Bello, quien dijo que la huelga de hambre es una petición directa al tribunal internacional.

En este sentido, declaró que el objetivo es que se haga justicia por los presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

"Le pedimos a la CPI que actúe ya, porque no puede seguir la justicia esperando. No pedimos compasión, pedimos justicia y el fin de la narcotiradura criminal de Nicolás Maduro", expresó de las manifestantes.

La Fiscalía de la CPI abrió formalmente una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela en noviembre de 2021. Las averiguaciones contemplan hechos de este tipo ocurridos por lo menos desde febrero de 2014.

VEA TAMBIÉN Fiscal de la CPI, Karim Khan, se separó oficialmente del caso Venezuela que lo asume el fiscal adjunto o

Pese a esto, luego de casi cuatro años de investigaciones, no se ha hecho pública ninguna decisión por parte de la Fiscalía internacional.

A principios de agosto, el fiscal adjunto de la CPI, Mame Mandiaye Niang, quien está a cargo de las investigaciones sobre Venezuela, se reunió con la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Tras el encuentro, el funcionario reiteró el compromiso de la Fiscalía internacional de continuar con el proceso.