Lunes, 01 de septiembre de 2025
DDHH VENEZUELA

Tres venezolanos en huelga de hambre en La Haya para exigir celeridad en las investigaciones sobre graves violaciones de DDHH

septiembre 1, 2025
Por: Redacción NTN24
Venezolanos en huelga de hambre frente a la CPI
Luego de casi cuatro años de investigaciones no se ha hecho pública ninguna decisión por parte de la Fiscalía internacional.

Este domingo un grupo de venezolanos decidió declararse en huelga de hambre frente a la sede de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya para exigir al tribunal que acelere las investigaciones sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela.

o

"Iniciamos una huelga de hambre contra la impunidad estructural del régimen de Nicolás Maduro. Lo hacemos por las víctimas de persecución, torturas, encarcelamientos y asesinatos en Venezuela", dijo Damarys Bello, quien dijo que la huelga de hambre es una petición directa al tribunal internacional.

En este sentido, declaró que el objetivo es que se haga justicia por los presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

"Le pedimos a la CPI que actúe ya, porque no puede seguir la justicia esperando. No pedimos compasión, pedimos justicia y el fin de la narcotiradura criminal de Nicolás Maduro", expresó de las manifestantes.

La Fiscalía de la CPI abrió formalmente una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela en noviembre de 2021. Las averiguaciones contemplan hechos de este tipo ocurridos por lo menos desde febrero de 2014.

o

Pese a esto, luego de casi cuatro años de investigaciones, no se ha hecho pública ninguna decisión por parte de la Fiscalía internacional.

A principios de agosto, el fiscal adjunto de la CPI, Mame Mandiaye Niang, quien está a cargo de las investigaciones sobre Venezuela, se reunió con la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Tras el encuentro, el funcionario reiteró el compromiso de la Fiscalía internacional de continuar con el proceso.

