Viernes, 05 de diciembre de 2025
Ciencia

Geólogos españoles descubren una "cicatriz" que divide a dos continentes: la fractura crece cada año y podría reconfigurar el mapa de la Tierra

diciembre 5, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Su expansión de descubrió gracias a los sistemas GNSS (Global Navigation Satellite System) junto a el análisis de interferometría radar por satélite.

Durante mucho tiempo el Golfo de Suez se consideraba una cicatriz geológica “fallida” o científicamente conocida como un "rift fallido", que dejó de expandirse hace millones de años.

Sin embargo, un reciente estudio de la revista Geophysical Research Letters, aclara que esto podría ya no ser así, según las investigaciones lideradas por el geólogo David Fernández Blanco, el rift no estaría completamente inactivo.

De acuerdo con la información proporcionada, la zona esta activa, esto debido a que los científicos analizaron 300 kilómetros del rift, incluyendo relieve, cursos de ríos, fallas geológicas y antiguas terrazas costeras.

Su análisis lanzó una apertura lenta pero continua del rift, su expansión es de aproximadamente 0,5 milímetros al año. Adicionalmente, destacaron los arrecifes de coral fósiles, formados cuando el nivel del mar era alto, hoy se elevan hasta 18 -18,5 metros sobre el nivel actual del Golfo, según el medio AS.

Cabe resaltar que esta región forma parte del sistema tectónico asociado al Mar Rojo. Para los expertos, la expansión parcial puede deberse a la influencia directa de las fuerzas que continúan actuando en el Mar.

Por otro lado, los científicos utilizaron tecnología de alta precisión, como los sistemas GNSS (Global Navigation Satellite System) junto a el análisis de interferometría radar por satélite.

Estas herramientas permitieron detectar los cambios casi imperceptibles en la corteza terrestre, resaltando la actividad del rift y estableciendo su baja velocidad en comparación de los otros rifts plenamente desarrollados.

Finalmente, su expansión no representa un riesgo para la población ni para las infraestructuras actuales, ya que su movimiento será casi imperceptible.

