Edmundo González comparte desoladora declaración en la que su esposa habla de su yerno Rafael Tudares: "Es simplemente por maldad"

El presidente democrático de Venezuela, Edmundo González Urrutia, compartió en sus redes sociales el testimonio de su esposa Mercedes López de González sobre la situación que han vivido como familia ante la detención arbitraria de su yerno, Rafael Tudares, desde hace un año.

Mercedes López de González también se solidarizó con centenares de familias venezolanas que durante mucho tiempo se han enfrentado a “desapariciones y la ruptura forzada de su cotidianidad” a las que se han visto sometidos durante años por parte del régimen, que basado en “mentiras” ha condenado de manera injusta a cientos de ciudadanos.

“No me gustan las mentiras, nunca me han gustado, por eso es que estas cosas me dan dolor y por eso sufro por lo que sufre la gente, de ver a la gente presa o para sacárselos del medio porque les molesta o simplemente para herirnos a nosotros”, expresó Mercedes.

Para la esposa del presidente democrático de Venezuela, el “único objetivo de esa detención de todos esos presos rehenes” es solo “por maldad”.

Mercedes manifiesta que, junto a su hija Mariana González, todos los días se despierta con la esperanza de recibir noticias alentadoras sobre la libertad de su yerno Rafael Tudares, quien lleva más de un año detenido de manera injusta y arbitraria por parte del régimen.

“Es difícil; así como estamos nosotros, están muchísimos venezolanos”, añadió López de González.

Para Mercedes, “todo venezolano tiene algo que contar de esta historia que hemos vivido; la familia está toda destruida, no hay familias en Venezuela, son pocas las que quedan”. Esto debido a los sometimientos a los que Venezuela se ha tenido que enfrentar durante los últimos años bajo la dictadura chavista.

Finalmente, la esposa de Edmundo González Urrutia manifestó que, a pesar de todo el dolor que enfrentan como familia, “no pide venganza”, ya que cree y confía en “un Dios” que les ha dado “fuerza para afrontar” todo lo que ha vivido su yerno.