Trump recibirá a Lionel Messi en la Casa Blanca luego de varios meses de la visita de Cristiano Ronaldo

El presidente Donald Trump recibirá este jueves a Lionel Messi y varios de sus compañeros del Inter de Miami en la Casa Blanca, una visita que llega meses después de que el mandatario se reuniera con Cristiano Ronaldo.

El equipo de Florida fue invitado por el mandatario norteamericano a Washington por ser el último campeón de la Major League Soccer en 2025, por primera vez en su historia.

Se espera que el encuentro se lleve a cabo este jueves en horas de la tarde y cuente también con la presencia de varias figuras del equipo de Miami como el uruguayo Luis Suárez y el argentino Rodrigo de Paul.

No obstante, del evento no hará parte el máximo accionista del club y exjugador inglés, David Beckham, quien se encuentra cumpliendo compromisos personales con su esposa.

La visita de Messi llega meses después de que su mayor contrincante deportivo visitara Washington en noviembre pasado.

Cabe resaltar que Donald Trump recibió al jugador portugués a finales de noviembre de 2025, pero lo hizo personalmente sin su equipo, Al-Nassr, y con su pareja, Georgina Rodríguez.

Para esa ocasión Trump y Ronaldo compartieron un recorrido por la Casa Blanca, al tiempo que se tomaron una icónica foto que incluso está colgada en una de las salas de la sede presidencial.

“Ronaldo, eres el mejor de todos los tiempos. Te necesitamos en América. Ponte en marcha, te necesitamos rápido”, escribió Trump en redes sociales.

Además, el jugador portugués también hizo parte de una cena en la que participó el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salmám