NTN24
Jueves, 05 de marzo de 2026
Jueves, 05 de marzo de 2026
Donald Trump

Trump recibirá a Lionel Messi en la Casa Blanca luego de varios meses de la visita de Cristiano Ronaldo

marzo 5, 2026
Por: Luis Cifuentes
Lione Messi | Foto: EFE
Lione Messi | Foto: EFE
El ‘10’ de la selección argentina será recibido junto a sus compañeros del Inter de Miami.

El presidente Donald Trump recibirá este jueves a Lionel Messi y varios de sus compañeros del Inter de Miami en la Casa Blanca, una visita que llega meses después de que el mandatario se reuniera con Cristiano Ronaldo.

El equipo de Florida fue invitado por el mandatario norteamericano a Washington por ser el último campeón de la Major League Soccer en 2025, por primera vez en su historia.

Se espera que el encuentro se lleve a cabo este jueves en horas de la tarde y cuente también con la presencia de varias figuras del equipo de Miami como el uruguayo Luis Suárez y el argentino Rodrigo de Paul.

o

No obstante, del evento no hará parte el máximo accionista del club y exjugador inglés, David Beckham, quien se encuentra cumpliendo compromisos personales con su esposa.

La visita de Messi llega meses después de que su mayor contrincante deportivo visitara Washington en noviembre pasado.

Cabe resaltar que Donald Trump recibió al jugador portugués a finales de noviembre de 2025, pero lo hizo personalmente sin su equipo, Al-Nassr, y con su pareja, Georgina Rodríguez.

Para esa ocasión Trump y Ronaldo compartieron un recorrido por la Casa Blanca, al tiempo que se tomaron una icónica foto que incluso está colgada en una de las salas de la sede presidencial.

o

Ronaldo, eres el mejor de todos los tiempos. Te necesitamos en América. Ponte en marcha, te necesitamos rápido”, escribió Trump en redes sociales.

Además, el jugador portugués también hizo parte de una cena en la que participó el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salmám

Temas relacionados:

Donald Trump

Lionel Messi

Fútbol

Inter de Miami

Casa Blanca

Washington

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Detalles e imágenes de las operaciones contra el régimen de Irán: ¿se hunde la capacidad militar de la tiranía?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es la amenaza más grande que tiene la humanidad hoy": ex vicealcaldesa de Jerusalén sobre ataques del régimen de Irán a países vecinos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"La Operación Lanza del Sur ha restablecido la disuasión contra los cárteles narcoterroristas": secretario de Guerra de EE. UU. desde la sede del Comando Sur

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Helicópteros, sistemas de videovigilancia y operativos terrestres: así son las operaciones de EE. UU. contra el narcotráfico en Ecuador

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Está arrastrando a España a un camino que nos costará mucho recuperarnos": eurodiputado del partido Vox sobre tensiones entre el gobierno español y Estados Unidos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

El Departamento de Justicia niega versión de Reuters sobre acusación penal que se estaría preparando contra Delcy Rodríguez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Ataque de avión de combate de Israel contra caza del régimen iraní - Captura de video
Ataque al régimen de Irán

Así fue el derribo de un avión de combate del régimen iraní por un avión de combate de la Fuerza Aérea de Israel

Foto de referencia
Ecuador

Helicópteros, sistemas de videovigilancia y operativos terrestres: así son las operaciones de EE. UU. contra el narcotráfico en Ecuador

Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth | Foto: EFE
Pete Hegseth

"La Operación Lanza del Sur ha restablecido la disuasión contra los cárteles narcoterroristas": secretario de Guerra de EE. UU. desde la sede del Comando Sur

Base militar de EE. UU. Al-Udeid en Catar - Foto AFP
Ataque al régimen de Irán

¿Estados Unidos está actuando "a ciegas" en algunas partes de Oriente Medio tras ataques del régimen de Irán a radares? Coronel retirado analiza

Irak e Irán / FOTO: Captura de pantalla
Ataque al régimen de Irán

Kurdos iraníes estarían lanzando una ofensiva contra el régimen, según Fox News

Más de Deportes

Ver más
Max Verstappen | Foto: EFE
Max Verstappen

Max Verstappen estalló contra las nuevas regulaciones de la Fórmula 1: "se siente como un Fórmula E con esteroides"

Lionel Messi | Foto: EFE
Messi

Messi reveló de lo que se arrepiente no haber aprendido en toda su carrera: "te sientes medio un ignorante"

Luis Díaz, jugador colombiano del Bayern Múnich / FOTO: EFE
Luis Díaz

Sonríe Colombia: Así fue el triplete de Luis Díaz que sigue imparable con su equipo el Bayern Múnich

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y Jinping, legisladores del mundo

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Policía México - Foto AFP
Mineros

Minería Vizsla Silver informó de la muerte de cinco de sus empleados que fueron secuestrados en el estado mexicano de Sinaloa

Volodímir Zelensky | Foto EFE
Volodímir Zelenski

Volodímir Zelenski arremete contra la estatal rusa de energía nuclear Rosatom y pide “sanciones totales”

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto de referencia: EFE
Régimen venezolano

En medio de la presión de EE. UU. sobre Miraflores, el régimen venezolano despide a periodista chavista que hizo llamado a la "lucha armada"

Hija de Daddy Yankee y Mireddys González
Daddy Yankee

Hija de Daddy Yankee recibe críticas tras asegurar que Bad Bunny es el mejor artista de Puerto Rico

Nick Reiner - Foto EFE
Juicio

Hijo del cineasta Rob Reiner se declara "no culpable" del asesinato de sus padres

Foto de referencia (EFE)
Drones

¿Incursión de drones desde México a EE. UU. abre las puertas para una respuesta militar contra el narco?

Primeras imágenes del sospechoso de Nancy Guthrie - Foto: AFP
Desaparición

El FBI compartió las primeras imágenes del sospechoso de la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la presentadora Savannah Guthrie

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre