En medio de la tensión en el Caribe por el despliegue de EE. UU., Otro país anunció la operación más grande de su historia contra el narcotráfico

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica anunció la operación más grande de su historia contra el narcotráfico, justo cuando Estados Unidos adelanta un despliegue militar en el Caribe y el Pacífico contra los carteles de la droga.

De acuerdo con un comunicado del OIJ, para llevar a cabo dicha operación se desplegaron 1.200 agentes distribuidos en 67 allanamientos en diferentes partes de Costa Rica, con el fin de desarticular el cártel del Caribe Sur.

El Gobierno costarricense argumenta que se trata de una organización criminal que se dedica al tráfico internacional de cocaína, la cual fue golpeada con la reciente “Operación Traición”.

Según una declaración de Michael Soto, subdirector del OIJ, las investigaciones contra el cártel del Caribe Sur iniciaron en marzo de 2022 luego de la masacre de Matama que tuvo lugar en la ciudad de Limón (sobre el Caribe), donde fallecieron ocho personas.

Las autoridades indicaron que en el marco de las indagaciones ya se había llevado a cabo la detención de 5 personas, entre ellas dos hermanos, uno señalado como presunto líder, quien fue arrestado en Reino Unido en diciembre de 2024. Mientras que el otro fue capturado el 27 de agosto pasado en Curridabat, una localidad ubicada al este de San José, la capital de Costa Rica.

En la operación del martes, las autoridades detuvieron a 29 personas, pero 15 están en fuga.

El subdirector del OIJ aseveró que el cártel del Caribe Sur tiene todos los componentes y características de una estructura criminal transnacional. “Captaba los alijos de droga para venderlos a los otros narcotraficantes del país ya conocidos y, además, ya había una ruta para el paso de droga hacia Europa y Estados Unidos”, dijo.

Tras confirmarse el éxito de la operación, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) felicitó al Gobierno de Costa Rica: “La DEA se enorgullece de apoyar a sus socios policiales en Costa Rica y a la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) quienes llevaron a cabo la mayor operación antidrogas del país y desmantelaron el Cártel del Caribe. La Operación Traición fue un éxito. Estos resultados tendrán un impacto duradero”.