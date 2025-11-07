NTN24
Viernes, 07 de noviembre de 2025
Protagonista sudamericana de más de 200 minidramas revela sus secretos más íntimos y cómo su talento la convirtió en una estrella viral

noviembre 7, 2025
Por: Redacción Nuestra Tele Internacional
La actriz y bailarina habló en On The Road con Mauro Giraldo sobre el video que cambió su vida y su ascenso meteórico en las redes sociales.

Hayda Vloz, actriz y bailarina ecuatoriana que se ha convertido en un fenómeno en redes sociales y que ha protagonizado más de 200 minidramas a su corta edad, se consolida como una de las creadoras más versátiles del mundo digital.

En su paso por Nueva York, la artista se reunió con Mauro Giraldo en el programa On The Road para hablar sobre su vida, sus inicios y las experiencias personales que marcaron su carrera.

La historia de Hayda comenzó en TikTok, donde publicó su primer video sin imaginar el impacto que tendría. “Mi primer video que grabé se hizo viral”, recordó la actriz, quien asegura que las imágenes llegaron a canales internacionales en todo el mundo. Sin embargo, el origen de su fama estuvo marcado por un episodio polémico: una traición que transformó su vida.

Para ese año Hayda grabó un video y lo subió a redes: “Yo le hice una fiesta a mi pareja, pero mi mejor amiga tenía cositas con él, entonces yo hice una fiesta para exponer a mi amiga y a mi novio, para que todos supieran que él me había sido infiel”, relató.

A partir de ese momento, la historia de Hayda se convirtió en un fenómeno digital que generó empatía, apoyo y millones de reproducciones en redes sociales.

Su talento la llevó a trabajar con una productora de contenidos donde encontró un espacio para desarrollar su pasión por la actuación.

“Empezamos a hacer novelitas, y el público a mí me quería mucho en cualquier parte. Yo era de las chicas que podía hacer todos los papeles, de rica, de pobre, de lo que sea. Soy muy versátil para actuar”, afirmó.

Hoy, Hayda Vloz se consolida como una figura emergente del entretenimiento digital latinoamericano, capaz de conectar con las audiencias a través de historias reales, emotivas y cargadas de autenticidad.

