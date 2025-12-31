EE. UU. confirmó ataques a tres narcolanchas en los que hubo sobrevivientes: “Se notificó a la Guardia Costera que activara el sistema de búsqueda y rescate”

El Comando Sur de Estados Unidos confirmó ataques contra tres embarcaciones de presuntos narcotraficantes en aguas internacionales.

“El 30 de diciembre, bajo la dirección del secretario de Guerra Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó ataques cinéticos contra tres embarcaciones narcotraficantes que viajaban en convoy”, dijo el comando militar en la red social X.

Agregó que dichas embarcaciones eran operadas por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas internacionales.

“La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y habían transferido narcóticos entre las tres embarcaciones antes de los ataques. Tres narcoterroristas a bordo de la primera embarcación murieron en el primer enfrentamiento. Los narcoterroristas restantes abandonaron las otras dos embarcaciones, saltando por la borda y distanciándose antes de que los siguientes enfrentamientos hundieran sus respectivas embarcaciones”, puntualizó.

Finalmente, subrayó que luego de los enfrentamientos, “el Comando Sur de los Estados Unidos notificó inmediatamente a la Guardia Costera de EE. UU. que activara el sistema de búsqueda y rescate”.