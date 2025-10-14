NTN24
Martes, 14 de octubre de 2025
Martes, 14 de octubre de 2025
EE. UU. desaparece del top 10: estos son los pasaportes más poderosos del mundo en 2025, según reconocida firma

octubre 14, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Pasaportes | Foto Canva
Pasaportes | Foto Canva
El ranking de Henley revela un cambio en la movilidad global con países de Asia Oriental y Sudeste Asiático dominando la lista.

El Índice de Pasaportes Henley, referencia mundial sobre movilidad internacional, evalúa cada trimestre los documentos de viaje de 199 países frente a 227 destinos sin necesidad de visa previa.

En su edición más reciente, el informe revela un hecho histórico: Estados Unidos quedó fuera del top 10 de los pasaportes más poderosos del mundo por primera vez en 20 años. En 2014, el pasaporte estadounidense ocupaba el primer lugar del ranking.

Sin embargo, su descenso obedece a cambios recientes en las políticas de visado globales. Países como Brasil retiraron el acceso libre a ciudadanos de Estados Unidos, Canadá y Australia debido a la falta de reciprocidad. En paralelo, China amplió sus exenciones de visado a más de una docena de naciones, sin incluir a Estados Unidos en la lista.

“La pérdida de fuerza del pasaporte estadounidense no es una simple reorganización; indica un cambio fundamental en la movilidad global y en la dinámica del soft power”, afirmó Christian H. Kaelin, presidente de Henley & Partners, la firma responsable del índice.

El informe también resalta la estrategia de China por aumentar su influencia internacional a través de nuevos acuerdos de visado con Rusia, los países del Golfo, Sudamérica y Europa, lo que le ha permitido fortalecer su posición en la geopolítica de la movilidad.

Estos son los pasaportes más poderosos del mundo en 2025:

  1. Singapur – acceso a 193 destinos
  2. Corea del Sur – 190
  3. Japón – 189
  4. Alemania, Italia, Luxemburgo, España, Suiza – 188
  5. Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Países Bajos – 187
  6. Grecia, Hungría, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, Suecia – 186
  7. Austria, República Checa, Malta, Polonia – 185
  8. Croacia, Estonia, Eslovaquia, Eslovenia, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido -184
  9. Canadá – 183
  10. Letonia, Liechtenstein – 182

Finalmente, Estados Unidos se ubicó en el puesto 12, junto a Malasia, con acceso a 180 destinos sin visa.

Mientras tanto, en el ranking global de pasaportes 2025 de Arton, los Emiratos Árabes Unidos encabezan la lista con el documento más poderoso del mundo, consolidando su papel como uno de los principales centros de movilidad internacional.

