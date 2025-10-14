NTN24
La visa estadounidense de al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos habría sido cancelada como parte de la estrategia de Trump contra el narcotráfico

octubre 14, 2025
Por: Agencia Reuters
Visa - Foto de referencia Canva/ Donald Trump - Foto EFE
Visa - Foto de referencia Canva/ Donald Trump - Foto EFE
Fuentes confirmaron a Reuters sobre lo sucedido y la presidente Claudia Sheinbaum dijo no tener conocimiento al respecto.

El gobierno estadounidense revocó las visas de al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos, en medio de la ofensiva de la administración de Donald Trump contra los cárteles de la droga y sus presuntos aliados políticos, informaron a la agencia Reuters dos funcionarios del país latinoamericano.

Aunque algunos de esos casos ya habían salido a la luz con anterioridad, el reporte de Reuters mostró que las cancelaciones de visas son mucho más generalizadas de lo que se había informado anteriormente.

o

Según tres exembajadores estadounidenses, administraciones previas han revocado visas, pero no en el mismo grado, lo que dijeron era un indicativo de la voluntad del presidente Trump de usar la herramienta diplomática para lograr objetivos políticos.

"La administración Trump está encontrando nuevas maneras de ejercer más presión sobre México", señaló Earl Anthony Wayne, embajador de Estados Unidos en México entre 2011 y 2015.

La medida ha causado una discreta conmoción en la elite política mexicana, que viaja regularmente a Estados Unidos y requiere visa para ello, al tiempo que marca una ampliación significativa de la acción antinarcóticos estadounidense, concentrada en políticos en funciones.

Una de las fuentes, que es un destacado político mexicano del oficialismo, afirmó que a más de 50 políticos del partido gobernante Morena se les ha revocado las visas, así como a decenas de funcionarios de otros partidos políticos. Las fuentes, cabe resaltar, solicitaron a Reuters el anonimato para hablar al respecto.

o

Pese a que la agencia aseguró que no pudo confirmar los nombres de los funcionarios mexicanos cuyas visas fueron revocadas, precisó que hasta el momento solo cuatro confirmaron públicamente la pérdida de sus visas, incluida la gobernadora del estado Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien ha negado categóricamente cualquier vínculo con el crimen organizado.

Estados Unidos no necesita dar explicaciones para revocar la visa de alguien, y el umbral para hacerlo es mucho menor que para imponer sanciones o un proceso judicial, según las fuentes.

En respuesta a una solicitud de comentarios de Reuters, un alto funcionario del Departamento de Estado dijo: "Las visas, incluidas las de funcionarios extranjeros, pueden ser revocadas en cualquier momento (por) actividades contrarias al interés nacional de Estados Unidos". Esas actividades podrían incluir el tráfico de drogas, estadía con visa vencida, corrupción, espionaje o la ayuda a la migración ilegal, añadió el funcionario.

"La administración Trump ha mantenido una buena relación de trabajo con el gobierno de (la presidente mexicana, Claudia) Sheinbaum, y esperamos seguir impulsando nuestra relación bilateral en beneficio de la agenda de política exterior de Estados Unidos primero", agregó el funcionario.

La presidente Sheinbaum, en respuesta a una pregunta en su conferencia de prensa diaria del martes, respondió que no tenía información sobre el tema y que Estados Unidos generalmente no le informa al gobierno mexicano cuando revoca visas porque es "información personal" relacionada con los individuos involucrados.

La administración Trump también ha estado revocando visas en otros países de América Latina contra personas percibidas como enemigos políticos e ideológicos.

Christopher Landau, exembajador en México y subsecretario del Departamento de Estado, no ha ocultado su tendencia a negar el acceso a Estados Unidos, refiriéndose a sí mismo como "El Quitavisas".

El Departamento de Estado anunció en septiembre que le retiraba la visa al presidente colombiano, Gustavo Petro, después de que instara en Nueva York a los soldados estadounidenses a desobedecer a Trump.

En Brasil, más de 20 jueces y funcionarios de alto rango han perdido sus visas, mientras que, en Costa Rica, al menos 14 políticos y empresarios, incluido el expresidente y Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias, han sido revocados de las suyas. Arias, quien ha criticado a Trump abiertamente, aseveró que no le dieron ninguna razón para la revocación.

En México, las revocaciones generalizadas de visas, especialmente a miembros del partido de la presidenta Sheinbaum, Morena, amenazan con complicar la ya tensa relación de México con Estados Unidos.

En medio de importantes negociaciones comerciales y de seguridad, Sheinbaum ha optado por colaborar estrechamente con Estados Unidos para perseguir a los cárteles de la droga. Sin embargo, ha condenado las reiteradas insinuaciones de funcionarios de la administración Trump de que Washington está dispuesto a tomar medidas militares unilaterales en México, lo que, según ella, violaría la soberanía mexicana.

o

Una tercera fuente con conocimiento del tema de las visas afirmó que las revocaciones forman parte de la estrategia de seguridad de Trump, y añadió que la designación de algunos cárteles como organizaciones terroristas implica que la información de inteligencia de la DEA tiene un impacto cada vez mayor en el estatus de visa estadounidense de las personas.

