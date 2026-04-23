EE. UU. eleva su presencia militar en Medio Oriente con la llegada del portaviones USS George H.W. Bush

El portaviones USS George H.W. Bush ha llegado a Medio Oriente, informó el ejército de Estados Unidos este jueves, lo que eleva el número de los enormes buques de guerra de Estados unidos que operan en la región a tres.

"El portaviones de la clase Nimitz USS George H.W. Bush (CVN 77) navega en el Océano Índico en el área de responsabilidad del Mando Central de EE. UU., el 23 de abril", según dijo el mando militar responsable de Oriente Medio en una publicación de la red social X que incluía una imagen del portaviones con la cubierta repleta de aviones de combate.

El portaviones USS Abraham Licoln fue el primer buque desplegado en la región de Medio Oriente desde que comenzó el conflicto, posteriormente se envió el USS Gerald R. Ford, operaba en el mar Rojo el jueves; ambos se encuentran en la región, según publicaciones de CENTCOM en redes sociales.

El despliegue del tercer portaviones en Oriente Medio se produce durante un alto al fuego de más de dos semanas que pausó la operación militar aérea de Estados Unidos e Israelí contra el régimen de Irán lanzada a finales de febrero.

Cabe resaltar que el Ford navegó a Croacia para reparaciones hace varias semanas tras un incendio en la lavandería que se declaró a bordo del buque el 12 de marzo, pero el portaviones más grande del mundo ha vuelto a operar desde entonces.

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El Ford ha estado en el mar durante más de 10 meses, un despliegue en el que ya participó en operaciones de Estados Unidos en el Caribe, donde las fuerzas de Washington han llevado a cabo ataques contra presuntos barcos de contrabando de drogas, interceptado petroleros sancionados y capturando al antiguo líder del régimen venezolano Nicolás Maduro.

Por ahora, cada portaviones viaja con grupos considerables de buques de apoyo en la guerra.