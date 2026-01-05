EE.UU. emite nueva alerta ante "riesgo potencial" por actividades militares en espacio aéreo de Venezuela
Una nueva alerta de seguridad sobre el espacio aéreo de Venezuela fue emitida por la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos, este 4 de enero, en la que prohíbe las operaciones de aeronaves registradas en EE.UU. u operadas por compañías estadounidenses en la región.
El Notam actual, que estará vigente hasta el 4 de febrero, prohíbe completamente el sobrevuelo de aviones civiles estadounidenses mientras que la alerta anterior solo recomendaba precaución extrema a todas las altitudes por riesgos derivados a riesgos de seguridad operaciones militares en curso.
Sin embargo, el pasado 3 de enero el secretario de Transportes de Estados Unidos, Sean Duffy, autorizó a las empresas aéreas estadounidenses para sobrevolar el Caribe.
"Las restricciones originales en el espacio aéreo del Caribe vencen a la medianoche hora del este (05H00 GMT de domingo) y los vuelos se pueden reanudar", publicó Duffy en la red social X.
Las fuerzas armadas estadounidenses bombardearon varios objetivos de la capital Caracas y sus alrededores la madrugada del sábado y capturaron a Nicolás Maduro, quien fue trasladado a Estados Unidos y encarcelado.