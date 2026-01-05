NTN24
Cae Maduro en Venezuela

Maduro y Cilia Flores ya tienen abogados: el dictador será representado por el reconocido jurista que defendió a Julian Assange

enero 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Cilia Flores y Nicolás Maduro (AFP)
Cilia Flores y Nicolás Maduro (AFP)
En la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el dictador deberá responder por varios delitos relacionados con narcotráfico.

Luego de su captura en Caracas, el jefe del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, ya tienen abogados para enfrentar a la justicia estadounidense.

En la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el dictador deberá responder por las acusaciones de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

La investigación por parte de las autoridades norteamericanas señala a Maduro como colaborador de grupos armados como el ELN, el Tren de Aragua y las disidencias de las FARC.

o

Desde la administración Trump, el dictador venezolano fue acusado de ser el cabecilla del Cartel de los Soles.

El líder del chavismo también es acusado de ordenar y permitir asesinatos, torturas y secuestros en el país.

En 2020, el Departamento de Estado de Estados Unidos estimó que en Venezuela anualmente transitaban entre 200 y 250 toneladas de cocaína.

Los abogados de Maduro y Flores:

Maduro será defendido por el penalista Barry Pollack, conocido por ser el principal artífice del acuerdo que permitió la salida de Julian Assange tras 15 años de litigio.

Pollack es miembro del Colegio Americano de Abogados Litigantes, miembro de la Junta Americana de Abogados Penales y expresidente de la Asociación Nacional de Abogados de Defensa Penal.

Tiene más de 30 años de experiencia representando a individuos, incluyendo ejecutivos y funcionarios gubernamentales de alto rango, así como corporaciones y otras organizaciones, en juicios e investigaciones delicados y, a menudo, de alto perfil.

Pollack es reconocido como uno de los principales abogados litigantes del país y es socio del despacho Harris St. Laurent & Wechsler, con sede en Washington y Nueva York.

Pollack se graduó con honores de la Universidad de Indiana en 1986 y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown en 1991 con honores de la Orden de la Cofia.

Trabajó como secretario del Honorable Thomas A. Flannery en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, como Defensor Público Federal Adjunto para el Distrito de Maryland y fue socio del prestigioso bufete de abogados Miller, Cassidy, Larroca & Lewin LLP, especializado en defensa de delitos de cuello blanco en Washington D. C.

o

Por su parte, Cilia Flores será representada por Mark E. Donnelly, un jurista experto en delitos fiscales y similares, que ha llegado antes a acuerdos con la Fiscalía.

Donnelly, además, es socio de una firma de abogados de Houston y acumula más de dos décadas de experiencia en defensa penal compleja.

Antes de pasar al sector privado, estuvo más de diez años trabajando para el Gobierno de Estados Unidos en el Departamento de Justicia, en la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Texas, que además es una de las más activas del país en narcotráfico, fraude y crimen organizado.

Su trabajo allí se llevó a cabo en la división de fraude y llevó investigaciones de delitos de cuello blanco, lavado de dinero y causas conjuntas con la Comisión de Bolsa y Valores.

