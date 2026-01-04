Avianca reactiva vuelos sobre territorios del Caribe luego de que EE. UU. autorizara uso del espacio aéreo tras la captura de Maduro

Después de que Estados unidos desplegara aeronaves para extraer y capturar a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Rodríguez, las restricciones en el espacio aéreo de la zona, puestas por la intervención de Washington sobre Venezuela, fueron levantadas.

A través de un comunicado la aerolínea colombiana Avianca informó que han reactivado operaciones desde y hacia Aruba, Curazao y San Juan.

“De acuerdo con la actualización de las instrucciones de seguridad de las autoridades estadounidenses sobre los espacios aéreos de Aruba, Curazao y San Juan, y que permite la reactivación de la operación de la industria aérea, hemos decidido retomar a partir de hoy los vuelos desde y hacia dichos destinos”, escribió en el comunicado.

Resaltan que, con la disponibilidad aérea, su prioridad será “retomar las operaciones e iniciar la recomendación de los pasajeros en vuelos ya existentes o en operaciones adicionales desplegadas especialmente para movilizar a los pasajeros afectados por la situación”.

Para sus clientes que ya tienen una reserva activa desde o hacia esos destinos del Caribe, la aerolínea aseguró que estarán enviando notificaciones y serán contactados “por el equipo de servicio al cliente con los itinerarios”.

Asimismo, priorizaron a los clientes que quieran reprogramar sus vuelos, lo podrán hacer en la misma “ruta, sin costo y sujeto a disponibilidad, para volar hasta 14 días de la fecha de su nuevo itinerario”.

Asimismo, los que solicitaron reembolso de los trayectos sin utilizar, podrán continuar con el proceso sin problema.

En ese contexto, recomiendan a sus usuarios revisar el estado de vuelo y estar pendiente de sus canales oficiales, puesto que desde allí informan cualquier tipo de cambio.

Finalmente, concluyeron el comunicado resaltando que seguirán “monitoreando de cerca la situación”, asimismo resaltan que como lo han hecho desde un principio, se acogerán “a las instrucciones necesarias para garantizar la seguridad de nuestras tripulaciones y pasajeros”.