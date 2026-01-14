Estados Unidos suspenderá a partir del 21 de enero el procesamiento de visas de inmigrante de 75 países, entre ellos Colombia, Brasil y Uruguay
Estados Unidos anunció este miércoles que suspenderá el procesamiento de visas de inmigrantes de 75 países, en medio de la presión de la administración de Donald Trump contra la inmigración.
“El Departamento de Estado está suspendiendo el procesamiento de visas de inmigrante para 75 países”, confirmó un portavoz del Departamento a NTN24.
Además, en redes en una nota de prensa el Departamento mencionó que "suspenderá el procesamiento de visas de inmigrante de 75 países cuyos migrantes se benefician de la asistencia social del pueblo estadounidense a tasas inaceptables”.
“La congelación se mantendrá hasta que Estados Unidos pueda garantizar que los nuevos inmigrantes no se enriquezcan con la riqueza del pueblo estadounidense”, añadió.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, publicó en X que los países afectados incluirían a Somalia, además la cadena Fox News señaló que Colombia también se encuentra entre los países afectados.
A su vez, el medio estadounidense informó que la medida comenzará a regir a partir del próximo 21 de enero.
Entre los países latinoamericanos se encuentran: Colombia, Brasil, Guatemala, Haití y Jamaica. En la lista también aparecen Rusia, Macedonia, Nigeria, entre otros.
Esta es la lista completa de los 75 países:
Afganistán
Albania
Argelia
Antigua y Barbuda
Armenia
Azerbaiyán
Bahamas
Bangladés
Barbados
Bielorrusia
Belice
Bután
Bosnia
Brasil
Birmania
Camboya
Camerún
Cabo Verde
Colombia
Costa de Marfil
Cuba
República Democrática del Congo
Dominica
Egipto
Eritrea
Etiopía
Fiyi
Gambia
Georgia
Ghana
Granada
Guatemala
Guinea
Haití
Irán
Irak
Jamaica
Jordania
Kazajistán
Kosovo
Kuwait
Kirguistán
Laos
Líbano
Liberia
Libia
Macedonia
Moldavia
Mongolia
Montenegro
Marruecos
Nepal
Nicaragua
Nigeria
Pakistán
República del Congo
Rusia
Ruanda
San Cristóbal y Nieves
Santa Lucía
San Vicente y las Granadinas
Senegal
Sierra Leona
Somalia
Sudán del Sur
Sudán
Siria
Tanzania
Tailandia
Togo
Túnez
Uganda
Uruguay
Uzbekistán
Yemen
De acuerdo con el Departamento de Estado, una visa de inmigrante (Immigrant Visa o IV, por sus siglas en inglés) es la que requiere un ciudadano extranjero que busca vivir permanentemente en los Estados Unidos.
Un ciudadano extranjero que desea inmigrar generalmente debe ser patrocinado por un ciudadano de Estados Unidos o un familiar inmediato que es residente permanente legal, o un posible empleador estadounidense, y tener una petición aprobada antes de solicitar una visa de inmigrante.