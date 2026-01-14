Estados Unidos suspenderá a partir del 21 de enero el procesamiento de visas de inmigrante de 75 países, entre ellos Colombia, Brasil y Uruguay

Estados Unidos anunció este miércoles que suspenderá el procesamiento de visas de inmigrantes de 75 países, en medio de la presión de la administración de Donald Trump contra la inmigración.

“El Departamento de Estado está suspendiendo el procesamiento de visas de inmigrante para 75 países”, confirmó un portavoz del Departamento a NTN24.

Además, en redes en una nota de prensa el Departamento mencionó que "suspenderá el procesamiento de visas de inmigrante de 75 países cuyos migrantes se benefician de la asistencia social del pueblo estadounidense a tasas inaceptables”.

“La congelación se mantendrá hasta que Estados Unidos pueda garantizar que los nuevos inmigrantes no se enriquezcan con la riqueza del pueblo estadounidense”, añadió.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, publicó en X que los países afectados incluirían a Somalia, además la cadena Fox News señaló que Colombia también se encuentra entre los países afectados.

A su vez, el medio estadounidense informó que la medida comenzará a regir a partir del próximo 21 de enero.

Entre los países latinoamericanos se encuentran: Colombia, Brasil, Guatemala, Haití y Jamaica. En la lista también aparecen Rusia, Macedonia, Nigeria, entre otros.

Esta es la lista completa de los 75 países:

Afganistán

Albania

Argelia

Antigua y Barbuda

Armenia

Azerbaiyán

Bahamas

Bangladés

Barbados

Bielorrusia

Belice

Bután

Bosnia

Brasil

Birmania

Camboya

Camerún

Cabo Verde

Colombia

Costa de Marfil

Cuba

República Democrática del Congo

Dominica

Egipto

Eritrea

Etiopía

Fiyi

Gambia

Georgia

Ghana

Granada

Guatemala

Guinea

Haití

Irán

Irak

Jamaica

Jordania

Kazajistán

Kosovo

Kuwait

Kirguistán

Laos

Líbano

Liberia

Libia

Macedonia

Moldavia

Mongolia

Montenegro

Marruecos

Nepal

Nicaragua

Nigeria

Pakistán

República del Congo

Rusia

Ruanda

San Cristóbal y Nieves

Santa Lucía

San Vicente y las Granadinas

Senegal

Sierra Leona

Somalia

Sudán del Sur

Sudán

Siria

Tanzania

Tailandia

Togo

Túnez

Uganda

Uruguay

Uzbekistán

Yemen

De acuerdo con el Departamento de Estado, una visa de inmigrante (Immigrant Visa o IV, por sus siglas en inglés) es la que requiere un ciudadano extranjero que busca vivir permanentemente en los Estados Unidos.

Un ciudadano extranjero que desea inmigrar generalmente debe ser patrocinado por un ciudadano de Estados Unidos o un familiar inmediato que es residente permanente legal, o un posible empleador estadounidense, y tener una petición aprobada antes de solicitar una visa de inmigrante.