NTN24
Miércoles, 14 de enero de 2026
Miércoles, 14 de enero de 2026
visas

Estados Unidos suspenderá a partir del 21 de enero el procesamiento de visas de inmigrante de 75 países, entre ellos Colombia, Brasil y Uruguay

enero 14, 2026
Por: Luis Cifuentes
Una visa de inmigrante es la que requiere un ciudadano extranjero que busca vivir permanentemente en los Estados Unidos.

Estados Unidos anunció este miércoles que suspenderá el procesamiento de visas de inmigrantes de 75 países, en medio de la presión de la administración de Donald Trump contra la inmigración.

El Departamento de Estado está suspendiendo el procesamiento de visas de inmigrante para 75 países”, confirmó un portavoz del Departamento a NTN24.

Además, en redes en una nota de prensa el Departamento mencionó que "suspenderá el procesamiento de visas de inmigrante de 75 países cuyos migrantes se benefician de la asistencia social del pueblo estadounidense a tasas inaceptables”.

o

“La congelación se mantendrá hasta que Estados Unidos pueda garantizar que los nuevos inmigrantes no se enriquezcan con la riqueza del pueblo estadounidense”, añadió.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, publicó en X que los países afectados incluirían a Somalia, además la cadena Fox News señaló que Colombia también se encuentra entre los países afectados.

A su vez, el medio estadounidense informó que la medida comenzará a regir a partir del próximo 21 de enero.

Entre los países latinoamericanos se encuentran: Colombia, Brasil, Guatemala, Haití y Jamaica. En la lista también aparecen Rusia, Macedonia, Nigeria, entre otros.

o

Esta es la lista completa de los 75 países:

Afganistán

Albania

Argelia

Antigua y Barbuda

Armenia

Azerbaiyán

Bahamas

Bangladés

Barbados

Bielorrusia

Belice

Bután

Bosnia

Brasil

Birmania

Camboya

Camerún

Cabo Verde

Colombia

Costa de Marfil

Cuba

República Democrática del Congo

Dominica

Egipto

Eritrea

Etiopía

Fiyi

Gambia

Georgia

Ghana

Granada

Guatemala

Guinea

Haití

Irán

Irak

Jamaica

Jordania

Kazajistán

Kosovo

Kuwait

Kirguistán

Laos

Líbano

Liberia

Libia

Macedonia

Moldavia

Mongolia

Montenegro

Marruecos

Nepal

Nicaragua

Nigeria

Pakistán

República del Congo

Rusia

Ruanda

San Cristóbal y Nieves

Santa Lucía

San Vicente y las Granadinas

Senegal

Sierra Leona

Somalia

Sudán del Sur

Sudán

Siria

Tanzania

Tailandia

Togo

Túnez

Uganda

Uruguay

Uzbekistán

Yemen

De acuerdo con el Departamento de Estado, una visa de inmigrante (Immigrant Visa o IV, por sus siglas en inglés) es la que requiere un ciudadano extranjero que busca vivir permanentemente en los Estados Unidos.

Un ciudadano extranjero que desea inmigrar generalmente debe ser patrocinado por un ciudadano de Estados Unidos o un familiar inmediato que es residente permanente legal, o un posible empleador estadounidense, y tener una petición aprobada antes de solicitar una visa de inmigrante.

Temas relacionados:

visas

Visado

Inmigrantes

Donald Trump

Política Migratoria

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El secuestrador se consideró "secuestrado": hablan familiares de presos políticos sobre comparecencia de Maduro en EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿La dictadura venezolana está replicando la 'puerta giratoria' con los presos políticos?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El impacto de la falta de apoyo regional es muy significativo para Irán": experto analiza la actualidad del régimen en medio de fuertes protestas y la amenaza de EE. UU.

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Muchos de los que están en las instituciones han colaborado con ETA": directora jurídica de Vox tras nueva querella del partido contra expresidente del gobierno de España

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Se dio cuenta de que no es intocable": esto fue lo que pasó dentro de la primera audiencia de Maduro en EE. UU.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro no negoció porque era rehén de los iraníes y los cubanos, y le llegaron a decir que, si claudicaba, lo borraban del mapa": Antonio Ledezma

Ver más

Videos

Ver más
Foto: AFP
Irán

"El impacto de la falta de apoyo regional es muy significativo para Irán": experto analiza la actualidad del régimen en medio de fuertes protestas y la amenaza de EE. UU.

Nicolás Maduro en Nueva York - Fotos EFE
Cae Maduro en Venezuela

El secuestrador se consideró "secuestrado": hablan familiares de presos políticos sobre comparecencia de Maduro en EE. UU.

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano / Familiares de presos políticos en Venezuela - Fotos: EFE
Presos políticos

¿La dictadura venezolana está replicando la 'puerta giratoria' con los presos políticos?

Gustavo Petro - EFE
Gobierno de Colombia

"Un fracaso": Omar Bula sobre Comisión Asesora de Relaciones Exteriores que convocó Petro en Colombia

Donald Trump y protestas en Irán - EFE
Estados Unidos e Irán

"El sistema bancario iraní ya hace años que está fuera del sistema internacional": analista sobre amenaza de Trump de imponer aranceles a países que comercien con Irán

Más de Actualidad

Ver más
Vladímir Putin, presidente de Rusia - Foto: EFE
Rusia

Putin afirma que el fin de la guerra depende de Ucrania y los países occidentales: "No fuimos nosotros quienes empezamos"

Donald Trump, presidente de EE. UU. / Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Fotos: EFE
Cae el régimen de Maduro

Trump confirma que Nicolás Maduro ha sido capturado y sacado de Venezuela

Perkins Rocha - Foto: EFE
Excarcelaciones

“Nosotros como familiares de presos políticos debemos caminar con pie de plomo”: esposa de Perkins Rocha

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, entre el realismo y la moral democrática

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Vladímir Putin, presidente de Rusia - Foto: EFE
Rusia

Putin afirma que el fin de la guerra depende de Ucrania y los países occidentales: "No fuimos nosotros quienes empezamos"

Donald Trump, presidente de EE. UU. / Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Fotos: EFE
Cae el régimen de Maduro

Trump confirma que Nicolás Maduro ha sido capturado y sacado de Venezuela

Perkins Rocha - Foto: EFE
Excarcelaciones

“Nosotros como familiares de presos políticos debemos caminar con pie de plomo”: esposa de Perkins Rocha

Donald Trump, presidente de Estados Unidos; Lula da Silva, presidente de Brasil, y Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula ofreció al presidente Trump mediar ante la presión de Estados Unidos sobre el régimen de Maduro

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski
Guerra entre Rusia y Ucrania

"Hay buenas ideas": Zelenski habló sobre los avances del plan de alto el fuego con emisarios de EE. UU.

Villa navideña - Foto: Hayuelos
Bogotá

"Montañas nevadas y trenes en movimiento": centro comercial bogotano tiene impresionante montaje navideño que supera los 100 metros cuadrados con más de 30 mil elementos

Elecciones en Perú - Foto: EFE
Perú

Perú alcanza la cifra más alta de candidatos presidenciales de su historia para las elecciones de 2026

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre