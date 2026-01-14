NTN24
visas

Estados Unidos advierte a viajeros y confirma número récord de anulación de visas: "Serán deportados"

enero 14, 2026
Por: Luis Cifuentes
Foto de referencia de visas (Canva)
Foto de referencia de visas (Canva)
La administración de Donald Trump publicó en las últimas horas el balance de visas revocadas durante el 2025.

Desde su llegada al poder en Estados Unidos, Donald Trump ha endurecido la política migratoria con redadas a inmigrantes y la prohibición de ingreso a personas de ciertas nacionalidades.

Recientemente, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó el balance de visas revocadas en medio del endurecimiento de su política migratoria en el 2025, lo que representa un récord con respecto al 2024 durante la administración de Biden.

Según informó el Departamento de Estado, la administración de Trump revocó 100.000 visas desde que el mandatario asumió el cargo, lo que representa más del doble de las 41.000 visas revocadas en 2024.

De acuerdo a las cifras entregadas, los documentos anulados corresponden a “8,000 visados de estudiantes y 2,500 visados especializados para personas que tuvieron encuentros con las fuerzas de seguridad de EE.UU. por actividades delictivas”

“Seguiremos deportando a estos delincuentes para mantener la seguridad de Estados Unidos”, indicó el Departamento de Estado.

A su vez, la embajada de Estados Unidos en Argentina advirtió a los viajeros que tienen visa para ingresar al país para que hagan buen uso de ella.

En una publicación en redes sociales, la sede diplomática estadounidense aseguró que Estados Unidos anulará visas a quienes no hagan buen uso de ellas.

“El control de las visas estadounidenses no termina cuando se emite la visa. Estados Unidos monitorea de manera continua a los titulares de visa para asegurarse de que cumplen con las leyes y normas de inmigración. Si no lo hacen, sus visas serán revocadas y serán deportados”, advierte el comunicado divulgado por la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires.

El Departamento de Seguridad Nacional también informó que 605.000 personas fueron deportadas y 2,5 millones lo hicieron de manera voluntaria.

