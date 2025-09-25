EE. UU. intensifica presencia militar en el Caribe con maniobras y pruebas de misiles: experto explica el poder de su armamento

Estados Unidos elevó la tensión en el Caribe al realizar pruebas de misiles balísticos intercontinentales Trident II D5 Life Extension frente a las costas de Florida.

De acuerdo con lo informado por la Marina de los Estados Unidos entre el 17 y 21 de septiembre se realizaron cuatro lanzamientos de prueba programados de misiles Trident II D5LE no armados desde un submarino balístico clase Ohio frente a la costa este de Florida.

Según lo indicado, los Programas de Sistemas Estratégicos de la Armada de los EE. UU., uno de los cuatro lanzamientos iluminó el cielo nocturno y fue visible desde Puerto Rico.

El lanzamiento de estos potentes misiles se suma al despliegue de fuerzas navales estadounidenses en la región, en lo que Washington describe como operaciones contra el narcotráfico y organizaciones criminales.

Al respecto, Santiago García, consultor y experto en seguridad y Eduardo Hurtado, militar retirado del Ejército de los Estados Unidos, hablaron en La Noche de NTN24.

"Este es un despliegue de fuerza bastante contundente", señaló García. "Colocar un aparato de estos en las costas de Florida para hacer una prueba es como mostrar los dientes de una manera muy fuerte", agregó.

De acuerdo con García, “estos submarinos están sumergidos a tales profundidades y tienen tal capacidad de autonomía que así ya exista una devastación sobre la tierra por un conflicto nuclear masivo, digamos lo general, estos submarinos pueden seguir disparando días después sin ningún problema”.

Asimismo, aseguró que los misiles Trident duran entre 30 y 35 minutos recorriendo una distancia de 10 mil kilómetros. “Un misil de estos desde Miami o cerca Miami o cerca la Florida en la costa de Florida podría estar en algo así como en siete minutos en territorio venezolano”, afirmó.

Aunque las autoridades estadounidenses enmarcan estas acciones dentro de operaciones antinarcóticos, el despliegue de sistemas de armas estratégicas como los Trident envía un mensaje que va más allá de la lucha contra el crimen organizado.

"Esto es un arma de destrucción masiva. Es un símbolo muy claro del poder de los Estados Unidos", explicó García.

Según García, no es común ver disparar misiles intercontinentales balísticos. “Pero sí hay que tener en cuenta que el sistema Trident, el sistema de armas Trident, este nuevo sistema, el D5, está en un proceso en este momento de modernización y actualización, y sobre todo de expansión de su vida útil operativa”, dijo.

“La idea es que la Armada de los Estados Unidos tenga operativos estos misiles hasta 2040 - 2050 incluso y para eso hay que hacer un montón de ajustes en el misil y en el sistema de armas”, agregó.