Marina de EE. UU. realizó lanzamientos exitosos de misiles Trident II D5LE desde un submarino balístico en las costas de Florida, el destello se vio desde Puerto Rico

En medio de la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela por el despliegue militar en el Cariba, la Marina de la unión americana confirmó este miércoles el lanzamiento del misil Trident II D5 Life Extension.

De acuerdo con lo informado por la Marina de los Estados Unidos entre el 17 y 21 de septiembre se realizó cuatro lanzamientos de prueba programados de misiles Trident II D5LE no armados desde un submarino balístico clase Ohio frente a la costa este de Florida.

Según lo indicado, los Programas de Sistemas Estratégicos de la Armada de los EE. UU., uno de los cuatro lanzamientos iluminó el cielo nocturno y fue visible desde Puerto Rico.

La referencia explícita a Puerto Rico, que se encuentra a unos 700 kilómetros de la costa de Venezuela, no parece casual si se tiene en cuenta que los lanzamientos de prueba se realizaron en un cuadrante frente a la costa oriental de Florida muy distante del territorio libre asociado, en concreto a unos 1.500 kilómetros.

La Marina afirmó que las pruebas de los lanzamientos se hicieron de “forma periódica y programada” para evaluar y poder garantizar la “fiabilidad y precisión continuas del sistema”.

“Las pruebas de misiles no se realizaron en respuesta a ningún evento mundial en curso”, añade el comunicado.

Dichos lanzamientos hacen parte de un evento de prueba que dieron como resultado un tota de 197 lanzamientos exitosos de “misiles del sistema de armas estratégicas Trident II D5”.

“Los vuelos de prueba se lanzaron desde un SSBN sumergido y aterrizaron en una amplia zona oceánica del océano Atlántico. Como parte de los requisitos de seguridad estándar, se emitieron Avisos a los Aviadores (NOTAM) que identificaban las zonas de exclusión aérea y Avisos a los Navegantes (NOTMAR) que se emitían a los buques marítimos que indicaban las zonas de permanencia durante el período de prueba programado”.

Aunque es común que el ejército estadounidense informe a posteriori de sus test de misiles, la Marina subrayó en su comunicado que estas pruebas “no se llevaron a cabo en respuesta a ningún acontecimiento internacional”.

Pero si afirmó que el éxito de los lanzamientos demuestra que el sistema está listo “para responder en caso de necesidad es fundamental para garantizar la Paz a través de la Fuerza de nuestra nación”.

Por su parte, vicealmirante Johnny R. Wolfe, director de los Programas de Sistemas Estratégicos de la Armada, señaló que: “el equipo también impulsa el desarrollo del sistema de armas estratégicas de próxima generación para garantizar la capacidad de disuasión marítima del futuro”.

Sin embargo, estos lanzamientos podrían ser considerados por el régimen de Nicolás Maduro como una nueva “declaración de guerra”, algo que ya ha asegurado hace unos días.

Desde Venezuela, este fin de semana, el régimen de Maduro afirmó que Estados Unidos está librando una “guerra no declarada” y pidió una investigación de la ONU.

Estados Unidos desplegó ocho buques en el mar Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico y desde el inicio de la escalada militar en septiembre, las Fuerzas Armadas han eliminado a tres pequeñas embarcaciones que presuntamente traficaban droga.

Dichos ataques contras las embarcaciones que traficaban droga han dejado un saldo de 14 muertos, según ha informado el presidente Donald Trump.

El ministro de Defensa del régimen madurista, Vladimir Padrino López, dijo este viernes que hay "una guerra no declarada" tras el despliegue de los buques cerca de aguas venezolanas, algo que consideró como una "amenaza militar".

"Es una guerra no declarada, y ya ustedes ven cómo personas, siendo o no siendo narcotraficantes, han sido ajusticiadas en el mar Caribe", aseveró Padrino López durante un balance sobre ejercicios militares iniciados esta semana con 2.500 efectivos en la isla caribeña de La Orchila.

"Ajusticiados, sin derecho a la defensa", insistió, además de cuestionar que las lanchas, supuestamente procedentes de Venezuela, no hayan sido interceptadas antes de ser atacadas.

"Con tanta tecnología y tanto poder y no estar en capacidad de interceptar una embarcación en los espacios acuáticos del mar Caribe", dijo.