EE. UU. rompe récord con el disparo más largo de su historia: el misil AMRAAM demuestra su letal alcance

La Fuerza Aérea de Estados Unidos, considerada una de las más poderosas del planeta, continúa demostrando su superioridad tecnológica con una flota de última generación y una inversión constante en innovación.

En este marco, la compañía RTX Corporation, a través de su división Raytheon, anunció un hito histórico: el disparo más largo registrado con el misil AIM-120 AMRAAM, uno de los proyectiles aire-aire más avanzados del mundo.

El ensayo se realizó en la Base Aérea de Eglin, Florida, durante el otoño de 2024, utilizando un caza de quinta generación F-22 Raptor.

Según el comunicado oficial divulgado el 16 de septiembre de este año, las pruebas confirmaron que el AMRAAM puede extender su tiempo de vuelo, incrementando de manera significativa la capacidad de ataque de las aeronaves más modernas.

“El AMRAAM sigue siendo el estándar de oro en el dominio aéreo”, afirmó Sam Deneke, presidente de Sistemas de Defensa Aérea y Espacial de Raytheon, al destacar la fiabilidad y alcance del misil.

Con más de tres décadas en servicio, el AIM-120 AMRAAM se ha consolidado como una pieza clave en las operaciones aéreas.

Asimismo, se ha diseñado para ataques más allá del rango visual, este misil guiado por radar activo ha sido desplegado por la Fuerza Aérea y la Marina de Estados Unidos, así como por 43 naciones aliadas, en 14 plataformas diferentes.

Su historial incluye más de 600 disparos exitosos y una eficacia en combate ampliamente probada, según el medio El Universo.

Aunque el alcance exacto del disparo se mantiene bajo estricta reserva por motivos de seguridad nacional, este lanzamiento supera la marca anterior establecida por el F-15C Eagle, lo que representa un salto tecnológico de gran magnitud, de acuerdo con el portal especializado The War Zone.

En paralelo, el F-22 Raptor "seguirá recibiendo mejoras continuas" para conservar su posición dominante en un escenario global cada vez más competitivo, asegurando que este caza siga siendo una pieza fundamental de la estrategia militar estadounidense.