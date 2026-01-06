"Vivimos una gran incertidumbre por cuál será el destino de nuestros presos políticos": Martha Cambero, esposa del prisionero político Nicmer Evans

Donald Trump afirmó el pasado lunes que la ahora jefe del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras la caída de Maduro, está procediendo al cierre de un centro de torturas en el corazón de Caracas.

El mandatario de la unión americana dijo que el chavismo en Venezuela “tenía una cámara de tortura en medio de Caracas, que ahora está siendo clausurada”.

Aunque no especificó la dirección exacta de este centro de torturas, todo apunta a que se trata de El Helicoide.

VEA TAMBIÉN Juez autorizó atención médica para Maduro y su esposa mientras permanecen bajo custodia federal o

Posteriormente, el titular de la Casa Blanca mencionó que Maduro es “un tipo violento” y sostuvo que “ha matado a millones de personas” y ha dirigido torturas desde el poder.

Sobre este tema, Martha Cambero, politóloga, esposa del periodista Nicmer Evans, prisionero político de la dictadura venezolana, habló en NTN24.

“Vivimos una gran incertidumbre de cual será el destino de nuestros presos políticos. A pesar de las declaraciones del presidente Trump, esa sede sigue existiendo, mi esposo sigue ahí, ya tuvimos contacto con él, actualmente no nos permiten visitas, están suspendidas”, expresó Cambero.

Al 5 de enero de 2026, la ONG Foro Penal registra 863 presos políticos aún bajo custodia de la dictadura narcoterrorista de Venezuela.