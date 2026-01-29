NTN24
Shakira

El indiscreto comentario que hizo Shakira frente a la novia de Alejandro Sanz que causa furor entre los seguidores

enero 29, 2026
Por: Diana Pérez
Alejandro Sanz y Shakira - Foto EFE
Alejandro Sanz y Shakira - Foto EFE
Su comentario ha generado todo tipo de reacciones en redes, en especial de los fans de ambos que quieren verlos juntos como pareja.

La cantante colombiana Shakira se ha vuelto tendencia en las últimas horas debido a su aparición en el documental de su amigo Alejandro Sanz.

La aparición de la intérprete de 'Loba' en el documental 'Cuando nadie me ve' del español ha causado varias reacciones en redes debido a un extraño e indiscreto comentario que hizo delante de la novia del artista.

En redes se ha hecho viral un video de una parte del documental en la que se ve a la barranquillera encontrándose con el cantante de 'Amiga mía' en su avión en Ciudad de Miami.

Shakira sube al avión y conoce a la novia de Sanz, la actriz Candela Márquez, a quien saluda de manera muy cordial.

o

Sin embargo, lo incómodo e indiscreto de la situación viene después, cuando la colombiana se dirige al cantante y le dice entre risas: "me dicen mis hijos: 'es igual a ti, la novia de Alejandro'".

Su comentario ha generado todo tipo de reacciones en redes, en especial de los fans de ambos que quieren verlos juntos como pareja.

"Ese comentario estuvo de más", "Hasta los hijos de Shakira se dieron cuenta que te conseguiste a alguien muy parecida a su mamá", "En otra vida se casaron y tuvieron hijos", "Sanz está enamorado de Shakira", "Es que imposible ignorar que son idénticas", "Mi amiga la menos imprudente", son algunos de los comentarios.

Desde que se hizo pública la relación de Sanz con Márquez los usuarios han comentado que la actriz se parece mucho a la colombiana.

No obstante, ambos han dejado claro muchas veces que son amigos; algo que muchos de sus fans no creen que sea cierto debido a la gran química que tienen desde que colaboraron por primera vez en el tema 'La tortura' en 2005.

Dos años después volvieron a colaborar en la canción 'Te lo agradezco, pero no' y su tercer tema juntos 'Bésame' se dio recientemente, en 2025.

