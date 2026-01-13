"No tengo planes de hacerlo": así respondió con ironía Édgar Vivar, actor de 'El Chavo del 8’, tras rumores sobre su supuesto fallecimiento

El actor Édgar Vivar, reconocido por sus personajes de Noño y el señor Barriga en el ‘Chavo del 8’, se pronunció en las últimas horas sobre los recientes rumores sobre su “fallecimiento”.

Durante una entrevista para el programa ‘Hoy’, el famoso habló sobre los rumores que circulaban sobre su supuesta muerte.

“No, no me he muerto todavía, no tengo planes de hacerlo y espero que no venga una contra orden de allá arriba”, dijo.

Vivar, de 77 años, aseguró que a lo largo de los años y durante su carrera actoral han surgido muchos rumores sobre su vida, algo a lo que ya no le presta amucha atención.

“No, no me molestan. Por el contrario: lo tomo por el lado positivo, eso quiere decir que soy una persona digna de atención”, añadió.

Sin embargo, pidió ignorar este tipo de noticias, ya que sus familiares y amigos en el exterior se alertaron por dicha noticia.

“Espero que no se viralice mi muerte, sobre todo porque asustan a amigos míos fuera de México. Desgraciadamente, corren más rápido las malas noticias que las buenas”, afirmó.

Asimismo, indicó que goza de muy buena salud. “Doy gracias a Dios, estoy feliz, estoy muy contento, estoy con todas las ganas del mundo para seguir trabajando mientras me permita el creador”, confirmó.

Es de señalar que la serie mexicana ‘El Chavo del Ocho’ ha sido a lo largo de los años uno de los programas de televisión más exitosos en Latinoamérica.

Desde su lanzamiento como serie independiente en 1973, pues anteriormente era un sketch del programa ‘Chespirito’, hasta la finalización de las grabaciones en 1980, los personajes de la serie gozaron de gran popularidad, incluso hasta después de que se acabara el icónico programa.