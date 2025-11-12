NTN24
Miércoles, 12 de noviembre de 2025
Gobierno de Estados Unidos

EE.UU. ofrece 5 millones de dólares de recompensa por información sobre atentado de las disidencias de las FARC contra helicóptero asignado a la Policía de Colombia

noviembre 12, 2025
Por: Redacción NTN24
Helicóptero de la Policía de Colombia (AFP)
Helicóptero de la Policía de Colombia (AFP)
El anuncio se produce en medio de la fuerte crisis diplomática entre los Gobiernos de Colombia y Estados Unidos.

Este miércoles, la Embajada de Estados Unidos en Colombia anunció que el Gobierno Trump ofreció una cuantiosa cifra de dinero por información sobre el atentado de las disidencias de las FARC contra helicóptero asignado a la Policía de Colombia en agosto.

En ese entonces, guerrilleros derribaron un helicóptero de la Policía Nacional de Colombia dejando 13 uniformados fallecidos.

El hecho se dio en el municipio de Amalfi, del departamento de Antioquia, al parecer, mientras el helicóptero se encontraba apoyando labores de erradicación de cultivos ilícitos en la zona.

o

Según las autoridades, el helicóptero tipo Black Hawk habría sido derribado por una aeronave no tripulada cargada de explosivos.

En ese entonces, el presidente Gustavo Petro aseguró que la autoría del hecho se atribuye al llamado Frente 36 del EMC, disidencia de la desmovilizada guerrilla de las Farc.

"RECOMPENSAS DE HASTA 5 MILLONES DE DÓLARES POR INFORMACIÓN SOBRE EL ATENTADO CONTRA UN HELICÓPTERO PERTENECIENTE A E.E.UU EN COLOMBIA", dice la pieza compartida en redes sociales.

"El 21 de Agosto de 2025, un artefacto explosivo improvisado fue lanzado contra un helicóptero de tipo UH-60 Black Hawk perteneciente a E.E.U.U., el cual cargaba miembros de la Policía Nacional de Colombia quienes realizaban un operativo de erradicación de hojas de coca en la región colombiana del Bajo Cauca", señala el comunicado de la embajada.

Asimismo, añade que "la explosión dio lugar al asesinato de 13 oficiales de la Policía Nacional de Colombia, la herida de otros cuatro oficiales, y la destrucción del helicóptero. Una facción disidente del grupo terrorista las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército Popular (FARC-EP) se responsabilizó por el atentado".

o

"Si tiene información sobre los responsables del atentado, contáctenos mediante Signal, Telegram, and WhatsApp, o mediante nuestra línea de informes basada en Tor, indicadas a continuación. Su informe puede hacerle elegible por una recompensa y reubicación", sentencia.

El anuncio se produce en medio de la fuerte crisis diplomática entre los Gobiernos de Colombia y Estados Unidos, misma que se recrudeció luego de que el presidente Gustavo Petro pidiera suspender la entrega de información de inteligencia a Estados Unidos sobre temas de narcotráfico y en medio del despliegue militar de Washington en el Caribe ha generado un remezón que se suma al deterioro de las relaciones entre ambas naciones.

