NTN24
Martes, 28 de octubre de 2025
Martes, 28 de octubre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

EE. UU. pide a militares desplegados en el Caribe cerca de las costas de Venezuela firmar un acuerdo de no divulgación

octubre 28, 2025
Por: Agencia Reuters-Redacción NTN24
Foto X: @USMC U.S. Marines
Foto X: @USMC U.S. Marines
Tres funcionarios estadounidenses revelaron a la agencia de noticias Reuters la medida, considerada altamente inusual.

Los oficiales de Estados Unidos involucrados en la expansión de las operaciones del presidente Donald Trump en América Latina deben firmar acuerdos de no divulgación, según revelaron tres funcionarios estadounidenses a Reuters.

Ese procedimiento, que plantea nuevas preguntas sobre una acumulación militar que el régimen de Nicolás Maduro teme que lleve a una invasión, es una medida considerada como altamente inusual teniendo en cuenta que los oficiales militares ya están obligados a proteger los secretos de seguridad nacional de su país ante la vista del público.

o

La decisión de la administración del presidente Donald Trump se conoce cuando legisladores en el Congreso aseguran que la ofensiva militar está siendo desarrollada al margen sobre los aspectos clave de la misión.

Los funcionarios que hablaron con Reuters bajo condición de anonimato no sabían a cuántos miembros del Departamento de Defensa de Estados Unidos se les había pedido que firmaran los acuerdos y no ofrecieron más detalles sobre su alcance.

Aunque el Departamento de Defensa ha recurrido a los acuerdos de confidencialidad de vez en cuando desde que Pete Hegseth —ahora denominado secretario de Guerra por Trump— asumió el cargo de secretario de Defensa en enero, no se había informado anteriormente del uso por parte del Pentágono de acuerdos de confidencialidad específicos para actividades en América Latina.

o

El Pentágono anunció la semana pasada el despliegue del grupo de portaaviones Gerald Ford en América Latina, lo que supone una escalada militar que, según los expertos, supera con creces cualquier necesidad de operaciones antinarcóticos, el objetivo declarado del Gobierno Trump hasta el momento.

Desde inicios de septiembre, el Ejército estadounidense ha llevado a cabo al menos 13 ataques contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes, la mayoría en el Caribe, en los que han muerto unas 57 personas.

El Pentágono ha proporcionado pocos detalles sobre las personas atacadas, pero ha reconocido que entre ellas ha abatido a venezolanos, colombianos y ecuatorianos.

El grupo de ataque del portaaviones añade otros 10.000 soldados y una enorme potencia de fuego a un dispositivo que ya incluye destructores de misiles guiados, cazas F-35, un submarino nuclear y unos 6.500 soldados.

Hegseth, cabe resaltar, ha tomado una serie de medidas para intentar controlar el flujo de información desde que se hizo cargo del Pentágono en enero y dijo al personal que deben obtener permiso antes de interactuar con los miembros del Congreso, según un memorando del 15 de octubre.

También ha puesto en marcha investigaciones sobre filtraciones y ha exigido a los periodistas del Pentágono que firmen una nueva política de acceso a la prensa, dejando claro que le retirará las credenciales a quienes no lo hagan.

o

La crisis entre Estados Unidos y el vecino de Venezuela, Colombia, también se ha acrecentado en los últimos días, con Trump acusando al presidente colombiano, Gustavo Petro, de ser un "líder ilegal de la droga" y un "mal tipo", un lenguaje que el Gobierno Petro dice que es ofensivo y Washington le incluyó el viernes en la lista Clinton.

Temas relacionados:

Despliegue militar de Estados Unidos

Lucha contra las drogas

Régimen de Maduro

Caribe

Acuerdo

Ejercicios militares

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"EE. UU. apoyará a militares venezolanos que quieran repartirse los US$50 millones por Maduro": excontratista de la CIA

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“No existe una facultad ni constitucional ni legal en Venezuela para privar arbitrariamente a una persona de la nacionalidad”: experta advierte sobre prácticas autoritarias que podría aplicar el régimen de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Trump necesita permiso del Congreso para atacar a carteles de droga por tierra?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué significa para el presidente Javier Milei el resultado de las elecciones legislativas de Argentina?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La amenaza la representa Maduro y el Cartel De los Soles, no Venezuela": Leopoldo López responde a intento del régimen de retirarle su nacionalidad

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Ni Cuba, ni China: experto revela a "dónde huiría Maduro" si decide dejar el poder en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump (EFE)
Régimen de Maduro

"EE. UU. apoyará a militares venezolanos que quieran repartirse los US$50 millones por Maduro": excontratista de la CIA

Régimen de Maduro | Foto EFE
Nacionalidad

“No existe una facultad ni constitucional ni legal en Venezuela para privar arbitrariamente a una persona de la nacionalidad”: experta advierte sobre prácticas autoritarias que podría aplicar el régimen de Maduro

Luiz Inácio Lula da Silva y Nicolás Maduro - EFE
Régimen de Maduro

"Sería Zapatero en versión brasileña": Héctor Schamis criticó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien se ofreció como mediador entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Nicolás Maduro

Ni Cuba, ni China: experto revela a "dónde huiría Maduro" si decide dejar el poder en Venezuela

USS. Gerald. R. Ford - Foto AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Así es por dentro el poderoso portaviones Gerald R. Ford que Donald Trump envió al Caribe cerca de Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
El Helicoide | Foto x:@hcapriles
El Helicoide

"Afuera había risas mientras adentro hay personas que están viviendo un infierno": hija de preso político sobre acto de fuegos artificiales en el Helicoide

Nicolás Maduro envió carta al papa León - Fotos: AFP
Nicolás Maduro

Maduro envió una carta al papa León XIV y le pidió intervenir por la “paz y la estabilidad” de Venezuela

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

"Una mujer que mantiene encendida la llama de la democracia en medio de una oscuridad creciente": los elogios del presidente del Comité del Nobel para María Corina Machado

Opinión

Ver más
Arturo McFields Dictadura de Maduro

Nicolás Maduro y la estrategia del gran payaso

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Selección venezolana tras perder el repechaje al Mundial 2026 - Foto EFE
La Vinotinto

Medallista olímpico venezolano criticó duramente a La Vinotinto tras su eliminación del Mundial 2026: "El día que estos jugadores sepan lo que es pasar roncha"

El Helicoide | Foto x:@hcapriles
El Helicoide

"Afuera había risas mientras adentro hay personas que están viviendo un infierno": hija de preso político sobre acto de fuegos artificiales en el Helicoide

Navegación en celular - Foto de referencia Canva
Fallas

Estas han sido algunas aplicaciones afectadas, incluidas varias de Colombia, por fallo de servidores de gigante estadounidense: ¿Qué se sabe sobre la caída?

Nicolás Maduro envió carta al papa León - Fotos: AFP
Nicolás Maduro

Maduro envió una carta al papa León XIV y le pidió intervenir por la “paz y la estabilidad” de Venezuela

Charlie Hunnam en la alfombra de ‘Monstruo: la historia de Ed Gein’-Foto: AFP
Monstruo: la historia de Ed Gein

‘Monstruo: la historia de Ed Gein’ divide al público y la crítica: estas son las primeras impresiones del nuevo éxito de Netflix

Futbolistas de River Plate | Foto: AFP
Fútbol argentino

Jugador de Racing causa polémica tras escupir en la cara a futbolista de River y estaría en peligro de ser gravemente sancionado

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

"Una mujer que mantiene encendida la llama de la democracia en medio de una oscuridad creciente": los elogios del presidente del Comité del Nobel para María Corina Machado

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda