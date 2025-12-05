Marco Rubio criticó a la Unión Europea por multa a la red social X de Elon Musk y dijo que es un "ataque contra el pueblo estadounidense"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, criticó a la Unión Europea por imponer una multa a la red social X, de Elon Musk, y catalogó la determinación como un "ataque contra el pueblo estadounidense".

El organismo internacional, a través de la Comisión Europea, anunció este viernes una multa de 120 millones de euros (140 millones de dólares) contra la plataforma por romper supuestamente sus reglas digitales.

"La multa de 140 millones de dólares impuesta por la Comisión Europea no es solo un ataque a X, sino un ataque a todas las plataformas tecnológicas estadounidenses y al pueblo estadounidense por parte de gobiernos extranjeros", publicó Rubio en X. Y añadió: "Se acabó la censura en línea para los estadounidenses".

La Comisión abrió el 18 de diciembre de 2023 un procedimiento formal para evaluar si X pudo haber infringido la Ley de Servicios Digitales (DSA) en áreas relacionadas con "la difusión de contenidos ilícitos y la eficacia de las medidas adoptadas para combatir la manipulación de la información, por lo que la investigación continúa".

La investigación de alto perfil sobre la plataforma de redes sociales se consideró una prueba de la reciente determinación de la UE para controlar a las grandes tecnológicas.

Se trata, además, de la primera multa impuesta por la Comisión Europea bajo la DSA sobre contenido.

De acuerdo con la Comisión Europea, las infracciones incluyen el diseño engañoso de su "marca de verificación azul" para cuentas supuestamente verificadas y su incapacidad para proporcionar acceso a datos públicos a los investigadores.

La comisaria de tecnología del bloque, Henna Virkkunen, respondió ante periodistas a la línea de ataque de Washington y dijo: "Esta decisión tiene que ver con la transparencia de X" y "no tiene nada que ver con la censura".