Así es por dentro el poderoso portaviones Gerald R. Ford que Donald Trump envió al Caribe cerca de Venezuela

Estados Unidos anunció el pasado viernes el despliegue del portaviones USS Gerald R. Ford y su flotilla acompañante en el mar Caribe cerca de Venezuela para "contrarrestar el narcoterrorismo" en América Latina.

En junio de 2024, NTN24 visitó esta poderosa nave en Norfolk, Virginia, donde se encuentra la mayor base naval del mundo y el cuartel general de la OTAN en Norteamérica.

El USS Gerald R. Ford juega un papel crucial en la capacidad de la armada estadounidense para proyectar poder a escala global a través de operaciones en el mar.

Tras el cruento ataque terrorista de Hamas a Israel, este portaviones se dedicó durante meses a proteger a Israel, demostrando su importancia estratégica.

Hoy en día, el poderoso buque de guerra juega un papel importante en el que es considerado por los expertos como el despliegue militar más grande en 30 años y con el que el presidente estadounidense Donald Trump busca hacer frente a los carteles de la droga en el mar Caribe.

Este equipo, que mantiene la capacidad de la Armada Estadounidense para proyectar poder a escala global a través de operaciones en el mar a servicio tanto de la Armada como de la alianza militar de la OTAN, puede llevar hasta 70 aviones.

Utiliza un avanzado sistema de catapultas electromagnéticas para el despegue de aeronaves, que reemplaza al antiguo sistema a vapor y marcó una nueva era en la tecnología naval.

Los aviones, para emprender sus vuelos, suben en unos ascensores gigantes hasta un nivel desde el cual despegan y que cuenta con un suelo que tiene tecnología magnética.

El teniente comandante de la Marina de Estados Unidos, Adam Demeter, confirmó en su momento a NTN24 que se trata del portaviones más grande de la Armada.

"Tiene más de 4.000 marines y es muy impresionante. Es una manera de Estados Unidos de mostrar su fortaleza, mantener los mares abiertos para la libertad de navegación y tenemos esa diplomacia hacia el mundo para mostrar el poder de Estados Unidos y sus capacidades", explicó.

Demeter mencionó que el portaviones, como dicen muchas personas involucradas en la materia, es una pequeña ciudad: "tiene una oficina de correos, una instalación médica. Tenemos oficiales de comunicación. Todo lo que se encontraría en una pequeña ciudad está en este portaaviones".

Asimismo, el teniente dejó claro que el gran vehículo se puede enviar a cualquier parte del mundo y puede cumplir cualquier tipo de misiones en donde sea que se encuentre.

Es importante señalar que este portaviones podría servir cada siete segundos para el despegue de un avión de guerra, lo que facilita las operaciones militares estadounidenses en cualquier contexto.