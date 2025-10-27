NTN24
Lunes, 27 de octubre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

Así es por dentro el poderoso portaviones Gerald R. Ford que Donald Trump envió al Caribe cerca de Venezuela

octubre 27, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Programa: El Informativo
NTN24 visitó en junio de 2024 esta poderosa nave en Norfolk, Virginia, donde se encuentra la mayor base naval del mundo.

Estados Unidos anunció el pasado viernes el despliegue del portaviones USS Gerald R. Ford y su flotilla acompañante en el mar Caribe cerca de Venezuela para "contrarrestar el narcoterrorismo" en América Latina.

En junio de 2024, NTN24 visitó esta poderosa nave en Norfolk, Virginia, donde se encuentra la mayor base naval del mundo y el cuartel general de la OTAN en Norteamérica.

o

El USS Gerald R. Ford juega un papel crucial en la capacidad de la armada estadounidense para proyectar poder a escala global a través de operaciones en el mar.

Tras el cruento ataque terrorista de Hamas a Israel, este portaviones se dedicó durante meses a proteger a Israel, demostrando su importancia estratégica.

Hoy en día, el poderoso buque de guerra juega un papel importante en el que es considerado por los expertos como el despliegue militar más grande en 30 años y con el que el presidente estadounidense Donald Trump busca hacer frente a los carteles de la droga en el mar Caribe.

o

Este equipo, que mantiene la capacidad de la Armada Estadounidense para proyectar poder a escala global a través de operaciones en el mar a servicio tanto de la Armada como de la alianza militar de la OTAN, puede llevar hasta 70 aviones.

Utiliza un avanzado sistema de catapultas electromagnéticas para el despegue de aeronaves, que reemplaza al antiguo sistema a vapor y marcó una nueva era en la tecnología naval.

Los aviones, para emprender sus vuelos, suben en unos ascensores gigantes hasta un nivel desde el cual despegan y que cuenta con un suelo que tiene tecnología magnética.

El teniente comandante de la Marina de Estados Unidos, Adam Demeter, confirmó en su momento a NTN24 que se trata del portaviones más grande de la Armada.

"Tiene más de 4.000 marines y es muy impresionante. Es una manera de Estados Unidos de mostrar su fortaleza, mantener los mares abiertos para la libertad de navegación y tenemos esa diplomacia hacia el mundo para mostrar el poder de Estados Unidos y sus capacidades", explicó.

Demeter mencionó que el portaviones, como dicen muchas personas involucradas en la materia, es una pequeña ciudad: "tiene una oficina de correos, una instalación médica. Tenemos oficiales de comunicación. Todo lo que se encontraría en una pequeña ciudad está en este portaaviones".

Asimismo, el teniente dejó claro que el gran vehículo se puede enviar a cualquier parte del mundo y puede cumplir cualquier tipo de misiones en donde sea que se encuentre.

o

Es importante señalar que este portaviones podría servir cada siete segundos para el despegue de un avión de guerra, lo que facilita las operaciones militares estadounidenses en cualquier contexto.

Leopoldo López
Leopoldo López

"La amenaza la representa Maduro y el Cartel De los Soles, no Venezuela": Leopoldo López responde a intento del régimen de retirarle su nacionalidad

Aviones F-35B Lightning II del Cuerpo de Marines de EE. UU. en Puerto Rico
Despliegue militar de Estados Unidos

Así son los ejercicios militares que Estados Unidos lleva a cabo en el Caribe: el régimen también mostró su armamento

Gustavo Petro y Donald Trump
Narcotráfico

Exoficiales de las Fuerzas Armadas analizan la crisis entre Petro y Trump: "Si EE. UU. dice que Petro es líder del narcotráfico, es porque tiene pruebas"

El expediente del ecuatoriano que logró sobrevivir al ataque de EE.UU.
Despliegue militar de Estados Unidos

Primicia NTN24: El expediente del ecuatoriano que logró sobrevivir al ataque de EE.UU. contra un semisumergible; no es un pescador, es un exconvicto reincidente

Diosdado Cabello
La Noche

Disidentes venezolanos denuncian en NTN24 amenazas del régimen de Maduro en el extranjero: "Hoy hay persecución transnacional en territorio colombiano"

Guerra en Gaza entre Israel y Hamás
Capitolio de los Estados Unidos
Álvaro Uribe, expresidente de Colombia
Guerra en Gaza entre Israel y Hamás
Capitolio de los Estados Unidos
Álvaro Uribe, expresidente de Colombia
Comando Sur de Estados Unidos publica imágenes de "operaciones en embarcaciones de baja visibilidad en el Mar Caribe"
Donald Trump, presidente de Estados Unidos
Hollywood
Donald Trump- presidente de Estados Unidos
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

