NTN24
Martes, 28 de octubre de 2025
Martes, 28 de octubre de 2025
Gustavo Petro

"No he disparado, ni un solo misil": el comentario de Gustavo Petro tras el nuevo ataque de EE. UU. a embarcaciones en el Pacífico

octubre 28, 2025
Por: Natalya Baquero González
Gustavo Petro se pronunció tras el nuevo ataque de EE. UU. a embarcaciones en el Pacífico - Foto: AFP
Gustavo Petro se pronunció tras el nuevo ataque de EE. UU. a embarcaciones en el Pacífico - Foto: AFP
El mandatario colombiano catalogó estos nuevos hechos como un acto que “rompe los tratados internacionales”.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó este martes los recientes ataques de Estados Unidos en el Pacífico a presuntas embarcaciones que transportaban narcóticos, en los que murieron 14 personas y hubo un sobreviviente.

“Rompen los tratados internacionales del derecho de gentes. No se puede hacer uso desproporcionado de la fuerza; las bajas se convierten en asesinatos”, expresó el mandatario colombiano.

En medio del pronunciamiento, Petro aseguró que ha incautado toneladas de cocaína sin hacer bombardeos como los de Estados Unidos.

“Yo he incautado 2.700 toneladas de cocaína en el Caribe y en el Pacífico, con nuestra armada nacional y nuestra fuerza pública, y con ayuda de las inteligencias policiales de Europa, el mundo árabe y los EE. UU.”, expresó Petro.

Según el mandatario, esta “es la mayor incautación de cocaína que haya hecho un gobierno en la historia del mundo”.

“No he disparado un solo misil ni matado personas para ello. No se justifican los bombardeos con misiles a personas en absoluta desigualdad de fuerza”, puntualizó Petro.

o

Este martes, el secretario del Departamento de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, entregó el nuevo informe en el cual señaló que fueron atacadas cuatro embarcaciones que transportaban narcóticos.

“Ayer, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo tres ataques cinéticos letales contra cuatro embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas (DTO) que trafican narcóticos en el Pacífico Oriental”, indicó Hegseth.

El secretario expresó que las cuatro embarcaciones “eran conocidas por nuestro aparato de inteligencia, transitaban por rutas conocidas del narcotráfico y transportaban estupefacientes”.

“Ocho narcoterroristas hombres se encontraban a bordo de la embarcación durante el primer ataque. Cuatro narcoterroristas hombres se encontraban a bordo durante el segundo ataque. Tres narcoterroristas hombres se encontraban a bordo durante el tercer ataque. Un total de 14 narcoterroristas murieron durante los tres ataques, con un sobreviviente”, expresó el secretario en una publicación en X.

Hegseth precisó que todos los ataques se llevaron a cabo en aguas internacionales y “no hubo heridos entre las fuerzas estadounidenses”.

Temas relacionados:

Gustavo Petro

Ataque

Pacífico

Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"EE. UU. apoyará a militares venezolanos que quieran repartirse los US$50 millones por Maduro": excontratista de la CIA

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“No existe una facultad ni constitucional ni legal en Venezuela para privar arbitrariamente a una persona de la nacionalidad”: experta advierte sobre prácticas autoritarias que podría aplicar el régimen de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Trump necesita permiso del Congreso para atacar a carteles de droga por tierra?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué significa para el presidente Javier Milei el resultado de las elecciones legislativas de Argentina?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La amenaza la representa Maduro y el Cartel De los Soles, no Venezuela": Leopoldo López responde a intento del régimen de retirarle su nacionalidad

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Ni Cuba, ni China: experto revela a "dónde huiría Maduro" si decide dejar el poder en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump (EFE)
Régimen de Maduro

"EE. UU. apoyará a militares venezolanos que quieran repartirse los US$50 millones por Maduro": excontratista de la CIA

Régimen de Maduro | Foto EFE
Nacionalidad

“No existe una facultad ni constitucional ni legal en Venezuela para privar arbitrariamente a una persona de la nacionalidad”: experta advierte sobre prácticas autoritarias que podría aplicar el régimen de Maduro

Luiz Inácio Lula da Silva y Nicolás Maduro - EFE
Régimen de Maduro

"Sería Zapatero en versión brasileña": Héctor Schamis criticó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien se ofreció como mediador entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Nicolás Maduro

Ni Cuba, ni China: experto revela a "dónde huiría Maduro" si decide dejar el poder en Venezuela

USS. Gerald. R. Ford - Foto AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Así es por dentro el poderoso portaviones Gerald R. Ford que Donald Trump envió al Caribe cerca de Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Gustavo Petro y Donald Trump (AFP)
Gobierno de Colombia

"Jefe del narcotráfico" y "lunático": las profundas consecuencias de crisis Trump - Petro

José Jerí nuevo presidente de Perú, posicionó su gabinete - Foto: AFP
Presidente de Perú

“Ha asumido la Presidencia un parlamentario de prestigio”: Luis Gonzáles Posada, excanciller peruano sobre José Jerí, nuevo mandatario del país

Médicos Sin Fronteras | Foto AFP
Médicos Sin Fronteras

Médicos Sin Fronteras anuncia su retiro del Darién tras caída histórica en el paso de migrantes

Opinión

Ver más
Arturo McFields Dictadura de Maduro

Nicolás Maduro y la estrategia del gran payaso

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Banda de rock, KISS | Foto: EFE
Bandas de Rock

Integrante de KISS sufrió grave accidente automovilístico en reconocida zona costera de California

¿Rompió el patrón? Leonardo DiCaprio estaría saliendo con Gigi Hadid, de 27 años
Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio sufre dolorosa pérdida de un ser querido: "Mi último mensaje para ella fue: eres mi heroína"

Gustavo Petro y Donald Trump (AFP)
Gobierno de Colombia

"Jefe del narcotráfico" y "lunático": las profundas consecuencias de crisis Trump - Petro

Yassine Cheuko y Lionel Messi - EFE
Leonel Messi

Escolta de Messi sorprendió con golazo que marcó durante una práctica del Inter Miami

Colombia, Canadá e Italia en última fecha FIFA. (EFE y AFP)
Ranking FIFA

Así quedaría el ranking FIFA tras fecha de amistosos y eliminatorias europeas: Colombia lucha por ser cabeza de grupo del Mundial 2026

José Jerí nuevo presidente de Perú, posicionó su gabinete - Foto: AFP
Presidente de Perú

“Ha asumido la Presidencia un parlamentario de prestigio”: Luis Gonzáles Posada, excanciller peruano sobre José Jerí, nuevo mandatario del país

Médicos Sin Fronteras | Foto AFP
Médicos Sin Fronteras

Médicos Sin Fronteras anuncia su retiro del Darién tras caída histórica en el paso de migrantes

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda