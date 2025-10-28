"No he disparado, ni un solo misil": el comentario de Gustavo Petro tras el nuevo ataque de EE. UU. a embarcaciones en el Pacífico

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó este martes los recientes ataques de Estados Unidos en el Pacífico a presuntas embarcaciones que transportaban narcóticos, en los que murieron 14 personas y hubo un sobreviviente.

“Rompen los tratados internacionales del derecho de gentes. No se puede hacer uso desproporcionado de la fuerza; las bajas se convierten en asesinatos”, expresó el mandatario colombiano.

En medio del pronunciamiento, Petro aseguró que ha incautado toneladas de cocaína sin hacer bombardeos como los de Estados Unidos.

“Yo he incautado 2.700 toneladas de cocaína en el Caribe y en el Pacífico, con nuestra armada nacional y nuestra fuerza pública, y con ayuda de las inteligencias policiales de Europa, el mundo árabe y los EE. UU.”, expresó Petro.

Según el mandatario, esta “es la mayor incautación de cocaína que haya hecho un gobierno en la historia del mundo”.

“No he disparado un solo misil ni matado personas para ello. No se justifican los bombardeos con misiles a personas en absoluta desigualdad de fuerza”, puntualizó Petro.

Este martes, el secretario del Departamento de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, entregó el nuevo informe en el cual señaló que fueron atacadas cuatro embarcaciones que transportaban narcóticos.

“Ayer, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo tres ataques cinéticos letales contra cuatro embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas (DTO) que trafican narcóticos en el Pacífico Oriental”, indicó Hegseth.

El secretario expresó que las cuatro embarcaciones “eran conocidas por nuestro aparato de inteligencia, transitaban por rutas conocidas del narcotráfico y transportaban estupefacientes”.

“Ocho narcoterroristas hombres se encontraban a bordo de la embarcación durante el primer ataque. Cuatro narcoterroristas hombres se encontraban a bordo durante el segundo ataque. Tres narcoterroristas hombres se encontraban a bordo durante el tercer ataque. Un total de 14 narcoterroristas murieron durante los tres ataques, con un sobreviviente”, expresó el secretario en una publicación en X.

Hegseth precisó que todos los ataques se llevaron a cabo en aguas internacionales y “no hubo heridos entre las fuerzas estadounidenses”.