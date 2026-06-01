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Elecciones en Colombia

Registrador de Colombia responde al presidente Petro quien no reconoció los resultados de las elecciones presidenciales: "No hay manera en la que se puedan incluir cédulas"

junio 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
Hernán Penagos, registrador nacional de Colombia, habló en el canal RCN sobre los cuestionamientos del mandatario.

Abelardo De La Espriella se consolidó como el ganador de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, al obtener 10.361.499 votos equivalentes al 43.74%, mientras que Iván Cepeda, del Pacto Histórico, alcanzó 9.688.361 votos, con un 40.9%. La jornada registró una participación del 57.88% del censo electoral, con 23.978.304 votantes de un total de 41.4 millones de colombianos inscritos.

La Registraduría Nacional del Estado Civil, bajo la dirección de Hernán Penagos, entregó los resultados del preconteo en menos de dos horas con el 100% de las mesas escrutadas.

Penagos defendió la transparencia del proceso electoral tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien cuestionó la legitimidad de los resultados preliminares.

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"Los software de preconteo y los software de escrutinio no tienen cédula, en ellos no se cargan números de cédulas de nadie", explicó el registrador sobre los cuestionamientos del presidente Gustavo Petro.

“El censo electoral fue cerrado el 30 de abril, hace un mes. No hay manera en la que se puedan incluir cédulas”, añadió.

El presidente Petro declaró que "como presidente no acepto los resultados del proceso de la firma privada de los hermanos Bautista" y afirmó que solo aceptará "los resultados vinculantes que el presidente atenderá y aceptará son los de las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la república".

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Esta postura fue secundada por el candidato Iván Cepeda, quien indicó que solo se pronunciará "cuando las comisiones escrutadoras dejen totalmente aclarado, nítida y rigurosamente aclarado este asunto".

El registrador también indicó que el escrutinio se está llevando a cabo y que puede ser vigilado por cualquier ciudadano.

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