“EE. UU. sabe dónde duerme y dónde desayuna Maduro, sus días están contados”: analista republicano

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró que considera que los días de Nicolás Maduro como jefe del régimen de Venezuela están contados.

Al consultarle si los días de Maduro como presidente estaban contados, Trump respondió: "Diría que sí. Creo que sí".

Maduro, acusado de narcotráfico en Estados Unidos, asegura que Washington usa el tráfico de drogas como pretexto para "imponer un cambio de régimen" en Caracas y apoderarse del petróleo venezolano.

Trump habló en una entrevista con CBS en momentos en que Estados Unidos envía militares y navíos al Caribe, donde han llevado a cabo múltiples ataques contra presuntas embarcaciones de tráfico de drogas, causando decenas de muertes.

Isilio Arriaga, analista republicano, habló en La Tarde de NTN24 para analizar las declaraciones de Trump.