Sábado, 22 de noviembre de 2025
Varias aerolíneas anunciaron que cancelaron sus vuelos desde y hacia Venezuela tras aviso sobre seguridad en zona aérea del país

noviembre 22, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia Reuters
Un hombre camina frente a una pantalla con información de vuelos internacionales en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. (Foto de referencia - EFE)
La FAA emitió, el viernes, una alerta de amenazas para las aeronaves a cualquier altitud en la región de información de vuelo de Maiquetía en Venezuela.

Varias aerolíneas comerciales, entre las que se cuentan Avianca, TAP y Gol, han anunciado que cancelaron sus vuelos de este sábado desde Venezuela, según Flightradar24 y el sitio web oficial del Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

La española Iberia también anunció la cancelación de sus vuelos a Caracas desde el lunes hasta nuevo aviso. El vuelo de la compañía española, programado para el sábado a Madrid desde la capital venezolana, partió.

"La compañía evaluará la situación para decidir cuándo reanudar los vuelos a ese país", declaró a Reuters un portavoz de Iberia.

Copa Airlines y Wingo mantuvieron sus vuelos desde Maiquetía el sábado.

Las aerolíneas internacionales cancelaron sus vuelos el sábado después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos advirtiera el viernes sobre una "situación potencialmente peligrosa" al sobrevolar el país.

La Aeronáutica Civil de Colombia informó en una nota de prensa tras el anuncio de la FAA que está tomando medidas tras el aviso de seguridad.

La entidad colombiana indicó que ha solicitado, “con carácter urgente”, a todos los operadores aéreos comerciales que utilizan esta región, la presentación de un análisis interno exhaustivo sobre el impacto directo y las implicaciones del aviso de la FAA “en sus rutas y operaciones actuales”.

La entidad, a su vez, reafirmó que “la seguridad aérea es un principio intangible y no negociable”.

“Estamos trabajando en estrecha colaboración con las aerolíneas para asegurar que, mientras se gestionan las implicaciones de este aviso internacional, se mantenga el máximo estándar de protección y mitigación de riesgos para todos los pasajeros: las tripulaciones”, mencionó.

La advertencia, que se refiere específicamente a la Región de Información de Vuelo Maiquetía (SVZM), abarca gran parte del espacio aéreo venezolano y señala riesgos para aeronaves en todas las fases de vuelo debido a maniobras militares y condiciones inestables.

