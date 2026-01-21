La represión en Cuba se recrudeció tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, según organizaciones de derechos humanos

La captura del dictador venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero por parte de fuerzas especiales de Estados Unidos ha recrudecido la represión del régimen en Cuba, según organizaciones de derechos humanos.

De acuerdo con Laritza Diversent, abogada de derechos humanos y fundadora de Cubalex, quien fue citada por el medio “El Nuevo Herald”, la cifra de presos políticos ha incrementado luego de la operación estadounidense en Caracas que terminó con el arresto de Maduro y su esposa, Cilia Flores.

“El efecto dominó (de Venezuela) fue un golpe duro y los tiene nerviosos”, aseveró Diversent, subrayando que “al siguiente día la Seguridad del Estado empezó a hacer arrestos domiciliarios”.

Por su parte, la activista y profesora Anamely Ramos, quien también fue citada por el medio antes mencionado, indicó que los activistas Silverio Portal Contreras, Boris Osorio y el escritor Eduardo Fernández Era estuvieron también detenidos los últimos días.

Según se supo, Fernández Era estuvo 16 horas desaparecido el domingo luego de ser detenido cuando se dirigía a una protesta pacífica en el Parque Central de La Habana. Allegados a él reportaron que no aparecía registrado en ninguna estación policial.

Además, reportes indican que el periodista independiente y fundador del medio La hora de Cuba, Henry Constantin, estuvo desaparecido más de dos días la semana pasada.

Se estima que el 65% de los más de 1000 presos políticos en Cuba son manifestantes del 11-J, una ola de protestas ciudadanas pacíficas que estallaron el 11 de julio de 2011 y que terminaron con sentencias de 10 y 15 años para algunos de los manifestantes detenidos, reportó El Nuevo Herald.

Tras el arresto de Maduro se han presentado algunas excarcelaciones de presos políticos en Venezuela, así como en Nicaragua, por lo que algunos activistas de Cuba piden por la libertad de los presos en la isla.