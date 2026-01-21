NTN24
Miércoles, 21 de enero de 2026
Miércoles, 21 de enero de 2026
Presos políticos

La represión en Cuba se recrudeció tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, según organizaciones de derechos humanos

enero 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Presos políticos en Cuba - AFP
Presos políticos en Cuba - AFP
“El efecto dominó (de Venezuela) fue un golpe duro y los tiene nerviosos”, aseveró Laritza Diversent, abogada de derechos humanos y fundadora de Cubalex.

La captura del dictador venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero por parte de fuerzas especiales de Estados Unidos ha recrudecido la represión del régimen en Cuba, según organizaciones de derechos humanos.

o

De acuerdo con Laritza Diversent, abogada de derechos humanos y fundadora de Cubalex, quien fue citada por el medio “El Nuevo Herald”, la cifra de presos políticos ha incrementado luego de la operación estadounidense en Caracas que terminó con el arresto de Maduro y su esposa, Cilia Flores.

“El efecto dominó (de Venezuela) fue un golpe duro y los tiene nerviosos”, aseveró Diversent, subrayando que “al siguiente día la Seguridad del Estado empezó a hacer arrestos domiciliarios”.

Por su parte, la activista y profesora Anamely Ramos, quien también fue citada por el medio antes mencionado, indicó que los activistas Silverio Portal Contreras, Boris Osorio y el escritor Eduardo Fernández Era estuvieron también detenidos los últimos días.

Según se supo, Fernández Era estuvo 16 horas desaparecido el domingo luego de ser detenido cuando se dirigía a una protesta pacífica en el Parque Central de La Habana. Allegados a él reportaron que no aparecía registrado en ninguna estación policial.

o

Además, reportes indican que el periodista independiente y fundador del medio La hora de Cuba, Henry Constantin, estuvo desaparecido más de dos días la semana pasada.

Se estima que el 65% de los más de 1000 presos políticos en Cuba son manifestantes del 11-J, una ola de protestas ciudadanas pacíficas que estallaron el 11 de julio de 2011 y que terminaron con sentencias de 10 y 15 años para algunos de los manifestantes detenidos, reportó El Nuevo Herald.

Tras el arresto de Maduro se han presentado algunas excarcelaciones de presos políticos en Venezuela, así como en Nicaragua, por lo que algunos activistas de Cuba piden por la libertad de los presos en la isla.

Temas relacionados:

Presos políticos

Cuba

Maduro capturado

Régimen cubano

Liberación de presos políticos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Todos están muertos de miedo; Diosdado vive como vampiro, de día duerme y de noche circula mirando para el cielo": ‘Tuto’ Quiroga sobre el régimen post Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"No es un capricho del presidente Trump": experto explica la relevancia estratégica que tiene Groenlandia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Nicmer Evans da su primera entrevista tras ser liberado: "Estaba en una celda hermética sin acceso a ver una ventana o sentir una vibración"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"El régimen en voz de Diosdado, de Delcy y de Jorge Rodríguez, cuando anuncia paz, se refiere a paz criminal": Orlando Moreno, coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Venezuela va a avanzar en un proceso ordenado y estable a la transición": María Corina Machado a NTN24 tras reunión con el secretario general de la OEA

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué significado tiene que Trump mencione a María Corina Machado y hable del petróleo venezolano en el discurso por su primer año de segundo mandato?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado - AFP
María Corina Machado

"Venezuela va a avanzar en un proceso ordenado y estable a la transición": María Corina Machado a NTN24 tras reunión con el secretario general de la OEA

Delcy Rodríguez - María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

Encuesta revela que María Corina Machado ganaría si las elecciones presidenciales fueran hoy; más del 90% de venezolanos rechaza a Delcy Rodríguez

Donald Trump - AFP
Gobierno de Donald Trump

¿La captura de Maduro en Venezuela fue el logro más importante de Trump durante el primer año de su segunda administración en Estados Unidos?

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Nicolás Maduro capturado - Fotos: EFE
Donald Trump

Donald Trump cumple el primer año de un segundo mandato marcado por la caída de Nicolás Maduro en Venezuela

Rafael Tudares y Edmundo González - AFP
Denuncia

"Hay derechos humanos que el régimen de Maduro lleva años incumpliendo y violando": Alejandro Hernández analiza denuncia de la hija de Edmundo González sobre su esposo

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano / Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC Brooklyn) - Fotos: AFP
Cae Maduro en Venezuela

"Si encuentran culpable a Maduro, pagaría cadena perpetua, este caso va a durar mucho tiempo": Raymond Colón, exdiplomático estadounidense

Bajas temperaturas en Yakutsk. ciudad situada al este de Siberia, en Rusia - Fotos: X
Rusia

Ciudad en Rusia se convierte en la más fría de esta Navidad al rozar los -60°C

Choque de trenes en el sur de España. (AFP)
España

Aumenta a cerca de 40 muertos y más de 100 heridos el balance del choque de dos trenes en el sur de España

Opinión

Ver más
Arturo McFields María Corina Machado

Maduro y Machado en Estados Unidos

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar María Corina Machado

El encuentro

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano / Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC Brooklyn) - Fotos: AFP
Cae Maduro en Venezuela

"Si encuentran culpable a Maduro, pagaría cadena perpetua, este caso va a durar mucho tiempo": Raymond Colón, exdiplomático estadounidense

Bajas temperaturas en Yakutsk. ciudad situada al este de Siberia, en Rusia - Fotos: X
Rusia

Ciudad en Rusia se convierte en la más fría de esta Navidad al rozar los -60°C

Falcao | Foto: AFP
Falcao

Este es el grande sudamericano que mostró interés por Falcao y con el que ya tendría sus primeras conversaciones

Choque de trenes en el sur de España. (AFP)
España

Aumenta a cerca de 40 muertos y más de 100 heridos el balance del choque de dos trenes en el sur de España

Delcy Rodríguez y el mensaje dirigido a Donald Trump - Foto: AFP
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez baja el tono e invita a la administración de Trump “a trabajar conjuntamente"

Roberto Carlos - Foto EFE
Futbolistas

Prensa española confirma que el exfutbolista brasileño Roberto Carlos es intervenido del corazón en Brasil: esto se conoce sobre su estado de salud

Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Donald Trump

Trump firma decreto para proteger los ingresos vinculados a la venta de petróleo venezolano depositados en EE. UU.

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre