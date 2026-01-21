NTN24
Miércoles, 21 de enero de 2026
Miércoles, 21 de enero de 2026
Régimen de Nicaragua

Régimen de Nicaragua excarceló a 38 personas que celebraron la captura de Maduro, según ONG

enero 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Nicolás Maduro y Daniel Ortega | Foto AFP
Nicolás Maduro y Daniel Ortega | Foto AFP
La ONG Monitoreo Azul y Blanco, que recopila denuncias de violaciones de los derechos humanos en Nicaragua, registró al menos 71 detenidos entre el 3 y 8 de enero por celebrar la captura del dictador venezolano.

El régimen de Nicaragua, encabezado por el matrimonio Daniel Ortega y Rosario Murillo, excarceló a 38 presos que celebraron en redes sociales la captura de Nicolás Maduro, informó este miércoles una ONG en el exilio.

La ONG Monitoreo Azul y Blanco, que recopila denuncias de violaciones de los derechos humanos en Nicaragua, registró al menos 71 detenidos entre el 3 y 8 de enero por celebrar o manifestar estar a favor de la captura, durante una operación militar estadounidense, de Maduro.

o

"Lo que hemos confirmado (...) es que 38 personas de ese grupo fueron excarceladas", dijo la vocera de la ONG, Claudia Pineda, en entrevista con el periódico digital 100% Noticias, también en el exilio.

Pineda, quien no dio mayores detalles de las fechas de las liberaciones, indicó que los excarcelados quedaron bajo un régimen de "reporte y control" en el que deben "informar cada movimiento que van a hacer".

Hasta el momento el régimen nicaragüense no se ha pronunciado sobre estas excarcelaciones como sí hizo a principios de enero, cuando anunció la liberación de "decenas" de opositores y críticos encarcelados ante la presión de Estados Unidos.

La Oficina de Asuntos para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos recriminó recientemente al "régimen ilegítimo de Murillo y Ortega" por detener nicaragüenses por darle "me gusta" a publicaciones en redes sociales y exigió la liberación de todos los presos políticos.

o

El jueves pasado, Ortega se sumó "al clamor" para la liberación de Maduro, quien junto a su esposa Cilia Flores enfrentan en Nueva York un juicio por supuesto tráfico de drogas.

Temas relacionados:

Régimen de Nicaragua

Régimen de Daniel Ortega

Excarcelaciones

Excarcelados

Cae Maduro en Venezuela

Donald Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"No es posible una transición con represión": María Corina Machado en entrevista para NTN24

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Representan la clara posibilidad del inicio de una dictadura bolivariana en nuestro país": Enrique Gómez sobre un eventual triunfo de la izquierda en las elecciones de Colombia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Con firmas, activistas piden la liberación inmediata de los más de mil presos políticos de la dictadura en Cuba

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Captura de Maduro y mediaciones en las guerras de Israel y Rusia: expertos analizan los hechos que han marcado el primer año del nuevo mandato de Donald Trump en EE. UU.

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Ya basta de torturas. No son criminales, son presos políticos": madre de sobreviviente de cáncer detenido arbitrariamente por el régimen venezolano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Es ilegal y tiene que ser inmediatamente demandado": exministro de Hacienda José Manuel Restrepo sobre aranceles del 30% impuestos por Ecuador a productos colombianos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado - AFP
María Corina Machado

"Venezuela va a avanzar en un proceso ordenado y estable a la transición": María Corina Machado a NTN24 tras reunión con el secretario general de la OEA

Delcy Rodríguez - María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

Encuesta revela que María Corina Machado ganaría si las elecciones presidenciales fueran hoy; más del 90% de venezolanos rechaza a Delcy Rodríguez

Donald Trump - AFP
Gobierno de Donald Trump

¿La captura de Maduro en Venezuela fue el logro más importante de Trump durante el primer año de su segunda administración en Estados Unidos?

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Nicolás Maduro capturado - Fotos: EFE
Donald Trump

Donald Trump cumple el primer año de un segundo mandato marcado por la caída de Nicolás Maduro en Venezuela

Rafael Tudares y Edmundo González - AFP
Denuncia

"Hay derechos humanos que el régimen de Maduro lleva años incumpliendo y violando": Alejandro Hernández analiza denuncia de la hija de Edmundo González sobre su esposo

Más de Actualidad

Ver más
Edmundo González y María Corina Machado - Foto EFE
Oposicion venezolana

"El 2026 será el año de la consolidación de la voluntad de una nación": Edmundo González y María Corina Machado envían esperanzador mensaje de Año Nuevo a Venezuela

Militares en Groenlandia - AFP
Groenlandia

En medio de amenazas de Trump, el Ejército de Dinamarca desplegó "por primera vez" unidades de élite en Groenlandia

Foto referencia | EFE
Cae Maduro en Venezuela

"Hay la posibilidad de ataques y bombardeos contra puertos que se usan para transportar la droga desde Colombia a EE. UU.": exasesor de seguridad de la Casa Blanca

Opinión

Ver más
Arturo McFields María Corina Machado

Maduro y Machado en Estados Unidos

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar María Corina Machado

El encuentro

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Edmundo González y María Corina Machado - Foto EFE
Oposicion venezolana

"El 2026 será el año de la consolidación de la voluntad de una nación": Edmundo González y María Corina Machado envían esperanzador mensaje de Año Nuevo a Venezuela

Elizabeth Acuña, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Venta Directa (ACOVEDI) - Foto: NTN24
Comercio

Directora de la Asociación Colombiana de Venta Directa aclara en qué consisten los negocios multinivel y alerta sobre la importación indiscriminada desde China

Militares en Groenlandia - AFP
Groenlandia

En medio de amenazas de Trump, el Ejército de Dinamarca desplegó "por primera vez" unidades de élite en Groenlandia

Homenaje a Yeison Jiménez tras su fallecimiento - EFE
Colombia

El conmovedor gesto de Luis Alfonso con el equipo de trabajo de Yeison Jiménez tras su fallecimiento

Selección venezolana en la Copa América de 2024 - Foto: EFE
La Vinotinto

Jugador de La Vinotinto tuvo un debut para el olvido en el fútbol colombiano: estuvo cinco minutos en el campo y después fue expulsado

Emiliano Martínez, portero del Aston Villa - Foto: EFE
Dibu Martínez

El insólito gol que le marcaron al 'Dibu' Martínez en la Premier League: empujó a uno de sus compañeros de la selección argentina

Foto referencia | EFE
Cae Maduro en Venezuela

"Hay la posibilidad de ataques y bombardeos contra puertos que se usan para transportar la droga desde Colombia a EE. UU.": exasesor de seguridad de la Casa Blanca

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre