Régimen de Nicaragua excarceló a 38 personas que celebraron la captura de Maduro, según ONG

El régimen de Nicaragua, encabezado por el matrimonio Daniel Ortega y Rosario Murillo, excarceló a 38 presos que celebraron en redes sociales la captura de Nicolás Maduro, informó este miércoles una ONG en el exilio.

La ONG Monitoreo Azul y Blanco, que recopila denuncias de violaciones de los derechos humanos en Nicaragua, registró al menos 71 detenidos entre el 3 y 8 de enero por celebrar o manifestar estar a favor de la captura, durante una operación militar estadounidense, de Maduro.

"Lo que hemos confirmado (...) es que 38 personas de ese grupo fueron excarceladas", dijo la vocera de la ONG, Claudia Pineda, en entrevista con el periódico digital 100% Noticias, también en el exilio.

Pineda, quien no dio mayores detalles de las fechas de las liberaciones, indicó que los excarcelados quedaron bajo un régimen de "reporte y control" en el que deben "informar cada movimiento que van a hacer".

Hasta el momento el régimen nicaragüense no se ha pronunciado sobre estas excarcelaciones como sí hizo a principios de enero, cuando anunció la liberación de "decenas" de opositores y críticos encarcelados ante la presión de Estados Unidos.

La Oficina de Asuntos para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos recriminó recientemente al "régimen ilegítimo de Murillo y Ortega" por detener nicaragüenses por darle "me gusta" a publicaciones en redes sociales y exigió la liberación de todos los presos políticos.

El jueves pasado, Ortega se sumó "al clamor" para la liberación de Maduro, quien junto a su esposa Cilia Flores enfrentan en Nueva York un juicio por supuesto tráfico de drogas.