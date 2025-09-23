Efectos del discurso de Donald Trump en la ONU donde se refirió a Maduro como narcoterrorista

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en su intervención en la Asamblea General de la ONU que el Ejército de su país empezó a "usar el poder supremo del Ejército de EE. UU. para destruir a los terroristas venezolanos y las redes de narcotráfico lideradas por Nicolás Maduro".

Sobre esta tensión entre Estados Unidos y Venezuela y el ataque declarado la administración Trump contra los carteles de la droga entre ellos el Cartel de los Soles, se conectó en Club de Prensa de NTN24 Edgardo Pinell, periodista nicaragüense de El Debate; y Andrés Arenas, profesor de la Universidad Internacional de la Rioja.

“Pareciera que estamos en presencia del fin de esa narcodictadura que se presenta en Venezuela y que lamentablemente ha tocado vivir más de lo que se esperaba y creo que con todo el despliegue militar que se ha hecho hasta ahora hace que la mayoría de los venezolanos, no solo los de la diáspora, sino también los que viven dentro del país, están esperando que algo ocurra que ayude a terminar con esa tortura”, apuntó Arenas.

“Trump dejó un espacio importante y prioritario en su discurso para Estados Unidos que es el tema de Venezuela y ha puesto el foco en algo que pareciera fuera un problema inexistente antes que él volviera al poder porque nadie se planteaba detener en altamar el tráfico de toneladas de cocaína que se dirigen desde la frontera colombo-venezolana hacía Estados Unidos y Europa, se veía inacción y no tomaban cartas en el asunto, por lo que Trump ha demostrado determinación y ha utilizado el término “enemigo de la humanidad” para referirse al régimen”, señaló Pinell.