Martes, 23 de septiembre de 2025
Régimen de Maduro

Maduro promete enviar más cartas a Trump tras rechazo de Washington: "Si cierran una puerta, entras por la ventana"

septiembre 23, 2025
Por: Luis Cifuentes
Nicolás Maduro se refirió en las últimas horas a la carta que le envió días atrás al mandatario estadounidense en medio del incesante despliegue militar en el Caribe.

La Casa Blanca desestimó este lunes el pedido de diálogo que solicitó Nicolás Maduro con el presidente estadounidense Donald Trump en medio del despliegue militar contra el narcotráfico en aguas cercanas a Venezuela.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, respondió a una pregunta referente a la carta enviada desde Venezuela a Donald Trump y aseguró que estaba llena de mentiras.

“Hemos visto la carta, francamente tenía una lista de mentiras”, aseguró Leavitt en rueda de prensa en la Casa Blanca este lunes.

A su vez, advirtió que la postura del presidente Donald Trump y su administración no cambiará por los pedidos de Maduro.

La posición del Ejecutivo sobre Venezuela no ha cambiado”, indicó.

Luego de conocer la respuesta de Washington, Nicolás Maduro prometió que enviará más cartas a Donald Trump. “Es la primera carta porque seguro enviaré más”, señaló Maduro en la noche de este lunes.

Además, aseguró que buscará con las misivas “defender la verdad” de Venezuela

“Lo importante es defender la verdad de tu país, defenderla por todos los medios. Si cierran una puerta, entras por la ventana; y si cierran la ventana, entras por la puerta por la verdad de tu país”, indicó.

Iluminar el mundo, iluminar la Casa Blanca con la luz de la verdad de Venezuela, porque esa luz es la que nos permitirá derrotar ahora, como ya está derrotada, la narrativa de noticias falsas y falsedades sobre Venezuela”, agregó.

Cabe recordar que el pasado fin de semana, el régimen de Maduro, a través de Delcy Rodríguez, confirmó que Nicolás Maduro envió una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que ofreció entablar conversaciones directas ante el despliegue militar que adelanta el mandatario en el Caribe para combatir carteles de la droga.

Mediante una publicación en las redes sociales, Rodríguez aseguró que la misiva fue enviada el viernes 5 de septiembre acompañada de “mapas y datos científicos avalados por organismos internacionales” que comprueban que Venezuela “es un territorio libre de cualquier actividad ilícita”.

Agregó que “en ella queda plasmada la verdad irrefutable de Venezuela” de que el país es un “territorio libre de actividades ilícitas, de paz y seguro”.

“La amenaza militar contra Venezuela, el Caribe y Suramérica debe cesar, y debe respetarse la proclama de Zona de Paz de la CELAC”, comentó.

