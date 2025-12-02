Ejército de EE. UU. realizó un entrenamiento en Panamá en medio de creciente presión dirigida al régimen de Maduro en Venezuela

Un grupo de militares estadounidenses realizó prácticas de combate en el Caribe panameño, el tercer ejercicio de este tipo en lo que va del año, en medio de la presión de Estados Unidos hacia el régimen en Venezuela.

En las maniobras, realizadas en la antigua base militar estadounidense de Sherman, en la entrada atlántica del canal de Panamá, medio centenar de marines y policías panameños simularon este martes el rescate y traslado en helicóptero de una persona herida en combate, observaron reporteros de AFP.

El ejercicio se desarrolló un día después de que el presidente Donald Trump se reuniera con su Consejo de Seguridad Nacional para hablar sobre Venezuela.

El capitán del ejército de Estados Unidos Nelson Marchan, de origen venezolano, dijo ignorar si estos entrenamientos tienen relación con una hipotética intervención militar para expulsar del poder a Nicolás Maduro.

"De eso no tengo ningún conocimiento", afirmó Marchan.

Estados Unidos movilizó al Caribe el portaviones más grande del mundo y otros navíos de guerra, aviones caza y miles de tropas. Según Washington busca combatir el narcotráfico.

El lunes, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, no descartó la posibilidad de un despliegue de tropas estadounidenses en suelo venezolano, horas después de que Trump confirmara que sostuvo una conversación telefónica con Maduro.

El republicano dijo hace días que Estados Unidos comenzaría "muy pronto" a apuntar a "narcotraficantes venezolanos" en operaciones "en tierra".

El ejército de Estados Unidos realiza desde agosto maniobras en Panamá junto a la policía local, dentro de un programa de cooperación bilateral firmado bajo la presión de Trump, que amenazó con recuperar el canal con el argumento de que está controlado por China.