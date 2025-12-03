NTN24
Miércoles, 03 de diciembre de 2025
Régimen de Maduro

Chavismo propone retirar la nacionalidad de cinco opositores por promover la venta de Citgo

diciembre 3, 2025
Por: Redacción NTN24
Jorge Rodríguez - AFP
El Legislativo aprobó un proyecto de acuerdo en el que rechazó la venta de la filial petrolera y lo tildó de "un proceso de expoliación de las acciones".

El dirigente del chavismo y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, propuso este martes retirar la nacionalidad venezolana a los opositores exiliados Juan Guaidó, Carlos Vecchio, Dinorah Figuera, Horacio Medina y el abogado José Ignacio Hernández tras acusarlos del "robo" de Citgo, filial de Pdvsa en Estados Unidos, cuya compra fue autorizada la semana pasada por un juez.

Rodríguez hizo referencia al artículo 130 de la Constitución y afirmó que todos los ciudadanos deben resguardar la soberanía e intereses de la nación.

"Quien no cumple con ese deber está negando su condición de venezolano y venezolana", dijo el dirigente chavista.

Durante la sesión, el Legislativo aprobó un proyecto de acuerdo en el que rechazó la venta de la filial petrolera y lo tildó de "un proceso de expoliación de las acciones".

Citgo enfrenta impagos que superan los 20.000 millones de dólares, producto de expropiaciones del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) y deuda emitida durante el gobierno de su sucesor Maduro.

El juez de Delaware Leonard Stark autorizó su subasta en varias oportunidades. La última, el sábado, cuando se la adjudicó a una filial de Elliott Investment Management.

Las ventas, sin embargo, no han podido ser concretadas debido a la licencia de protección de la Oficina de Control de Activos (OFAC) que vence el próximo 20 de diciembre, tras varias renovaciones desde 2019.

