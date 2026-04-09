Ejército israelí anuncia que abatió al sobrino del líder de Hezbolá y a un alto comandante de una milicia militar vinculada al grupo terrorista

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron a primera hora del jueves que abatieron a Ali Yusuf Harshi, secretario personal y sobrino del secretario general de Hezbolá, Naim Qassem, en Beirut, capital del Líbano.

Pocas horas después el ejército israelí confirmó también que eliminó a Maher Qassem Hamdan, un alto comandante de las Brigadas de la Resistencia Libanesa, una milicia aliada de Hezbolá en el Líbano, en un ataque en Shebaa en el que además se dio de baja a otros ocho "terroristas que huían de la zona".

"Eliminado: Ali Yusuf Harshi, el secretario personal del secretario general de Hezbolá, Naim Qassem, en Beirut. Un colaborador cercano y asesor personal, Harshi desempeñaba un papel clave en la gestión y seguridad de la oficina de Qassem", publicaron las FDI en la madrugada del miércoles.

"Las FDI también alcanzaron dos cruces clave utilizados por Hezbolá para trasladar armas al sur del río Litani, junto con aproximadamente 10 sitios de almacenamiento de armas, lanzadores y centros de mando en el sur del Líbano", agregaron.

Sobre el ataque contra el alto comandante de las Brigadas de la Resistencia Libanesa, las fuerzas israelíes le atribuyeron la autoría de ser quien enlista arbitrariamente a nuevos terroristas, así como otras funciones criminales.

"Eliminado: Maher Qassem Hamdan, un comandante de las Brigadas de la Resistencia Libanesa en la zona de Shebaa, en el sur del Líbano. Hamdan era responsable del reclutamiento de terroristas, el suministro de armas y la financiación de las Brigadas de la Resistencia Libanesa en Shebaa", postearon.

De igual manera, las FDI también comunicaron el mismo miércoles haber abatido a Abd al-Rahman Ammar Hassan Khudari, un terrorista de la organización terrorista Yihad Islámica, y a Muhammad Samir Muhammad Washah, terrorista de Hamás que, según dijeron, operaba bajo la apariencia de periodista de Al Jazeera.

Los anuncios estuvieron acompañados de las declaraciones del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acerca de que Israel seguirá atacando a Hezbolá —respaldado por el régimen de Irán— "donde sea necesario", en medio de una ola de mortíferos ataques israelíes contra el Líbano.

VEA TAMBIÉN Netanyahu advierte que Israel está listo para "reanudar los ataques en cualquier momento" contra Irán o

"Seguimos atacando a Hezbolá con fuerza, precisión y determinación", dijo Netanyahu en su cuenta de X. "Nuestro mensaje es claro: cualquiera que actúe contra civiles israelíes será atacado. Seguiremos atacando a Hezbolá donde sea necesario, hasta que restablezcamos por completo la seguridad de los residentes del norte de Israel", precisó.