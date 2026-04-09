NTN24
Jueves, 09 de abril de 2026
Jueves, 09 de abril de 2026
Israel

Ejército israelí anuncia que abatió al sobrino del líder de Hezbolá y a un alto comandante de una milicia militar vinculada al grupo terrorista

abril 9, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Ataque israelí en Beirut, Líbano - Foto EFE
Ataque israelí en Beirut, Líbano - Foto EFE
Benjamín Netanyahu advirtió que Israel seguirá "atacando a Hezbolá con fuerza, precisión y determinación".

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron a primera hora del jueves que abatieron a Ali Yusuf Harshi, secretario personal y sobrino del secretario general de Hezbolá, Naim Qassem, en Beirut, capital del Líbano.

Pocas horas después el ejército israelí confirmó también que eliminó a Maher Qassem Hamdan, un alto comandante de las Brigadas de la Resistencia Libanesa, una milicia aliada de Hezbolá en el Líbano, en un ataque en Shebaa en el que además se dio de baja a otros ocho "terroristas que huían de la zona".

o

"Eliminado: Ali Yusuf Harshi, el secretario personal del secretario general de Hezbolá, Naim Qassem, en Beirut. Un colaborador cercano y asesor personal, Harshi desempeñaba un papel clave en la gestión y seguridad de la oficina de Qassem", publicaron las FDI en la madrugada del miércoles.

"Las FDI también alcanzaron dos cruces clave utilizados por Hezbolá para trasladar armas al sur del río Litani, junto con aproximadamente 10 sitios de almacenamiento de armas, lanzadores y centros de mando en el sur del Líbano", agregaron.

Sobre el ataque contra el alto comandante de las Brigadas de la Resistencia Libanesa, las fuerzas israelíes le atribuyeron la autoría de ser quien enlista arbitrariamente a nuevos terroristas, así como otras funciones criminales.

"Eliminado: Maher Qassem Hamdan, un comandante de las Brigadas de la Resistencia Libanesa en la zona de Shebaa, en el sur del Líbano. Hamdan era responsable del reclutamiento de terroristas, el suministro de armas y la financiación de las Brigadas de la Resistencia Libanesa en Shebaa", postearon.

De igual manera, las FDI también comunicaron el mismo miércoles haber abatido a Abd al-Rahman Ammar Hassan Khudari, un terrorista de la organización terrorista Yihad Islámica, y a Muhammad Samir Muhammad Washah, terrorista de Hamás que, según dijeron, operaba bajo la apariencia de periodista de Al Jazeera.

Los anuncios estuvieron acompañados de las declaraciones del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acerca de que Israel seguirá atacando a Hezbolá —respaldado por el régimen de Irán— "donde sea necesario", en medio de una ola de mortíferos ataques israelíes contra el Líbano.

o

"Seguimos atacando a Hezbolá con fuerza, precisión y determinación", dijo Netanyahu en su cuenta de X. "Nuestro mensaje es claro: cualquiera que actúe contra civiles israelíes será atacado. Seguiremos atacando a Hezbolá donde sea necesario, hasta que restablezcamos por completo la seguridad de los residentes del norte de Israel", precisó.

Temas relacionados:

Israel

Ejército

Hezbolá

Ataque al régimen de Irán

Benjamín Netanyahu

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Entre una cadena perpetua o la posibilidad de 15 o 20 años de prisión, Cilia Flores va a dejar a un lado a Maduro para salvar su pellejo": José Amalio Graterol

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Cómo debe estar un pueblo de desesperado para celebrar las bombas”: activista sobre la situación en Irán

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Sin cifras Delcy Rodríguez anuncia medidas para recuperar una economía que su mismo régimen destruyó

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Un gobierno elegido democráticamente", el objetivo de EE. UU. en Venezuela según confirmó el Departamento de Estado a NTN24

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“América Latina enfrenta una crisis de confianza”: expertos advierten retos de liderazgo y democracia en la región

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“No existe un nivel seguro de exposición a la contaminación del aire”: experto de la OPS

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Cilia Flores capturados en Estados Unidos - Foto: EFE
Cilia Flores

"Entre una cadena perpetua o la posibilidad de 15 o 20 años de prisión, Cilia Flores va a dejar a un lado a Maduro para salvar su pellejo": José Amalio Graterol

Delcy Rodríguez - Foto EFE
Venezuela

Sin cifras Delcy Rodríguez anuncia medidas para recuperar una economía que su mismo régimen destruyó

Delcy Rodríguez - Foto AFP
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez estaría planeando postularse como candidata a la Presidencia de Venezuela, según el diario ABC

Estrecho de Ormuz - Foto: EFE
Cese al Fuego

La Casa Blanca niega que el estrecho de Ormuz haya sido cerrado nuevamente por el régimen de Irán

Astronautas de Artemis II envían las primeras imágenes de la Tierra en su viaje rumbo a la Luna - Foto NASA
Artemis II

Artemis ll entra en una fase "crítica": así será su reingreso a la Tierra y posterior caída al Océano Pacífico

Más de Actualidad

Ver más
Trabajadores venezolanos protestando por un salrio mínimo | Foto: EFE
Salario mínimo en Venezuela

"Hoy lo que vivimos los venezolanos son sueldos de hambre": exprisionero político sobre las manifestaciones de los trabajadores para pedir un salario digno

Delcy Rodríguez - Foto EFE
Semana Santa

Delcy Rodríguez decretó una semana de feriados en Venezuela por la crisis energética

Activistas en México (EFE)
Cuba

Autoridades mexicanas buscan dos barcos desaparecidos de activistas que zarparon con destino a Cuba

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Fracaso militar de barco chino y el contrataque de Estados Unidos en Latinoamérica

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Todos somos responsables, según Machado

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Trabajadores venezolanos protestando por un salrio mínimo | Foto: EFE
Salario mínimo en Venezuela

"Hoy lo que vivimos los venezolanos son sueldos de hambre": exprisionero político sobre las manifestaciones de los trabajadores para pedir un salario digno

Nueva indumentaria de Chapecoense en homenaje a Colombia - Foto captura redes sociales
Homenaje

Nueva camiseta de Chapecoense inspirada en Colombia como símbolo de "respeto, solidaridad e historia"

Delcy Rodríguez - Foto EFE
Semana Santa

Delcy Rodríguez decretó una semana de feriados en Venezuela por la crisis energética

Activistas en México (EFE)
Cuba

Autoridades mexicanas buscan dos barcos desaparecidos de activistas que zarparon con destino a Cuba

Audiencia Nicolás Maduro - Foto EFE
Juicio contra Maduro

"Es muy difícil que Maduro pueda librar una sentencia, cuando menos, de décadas en prisión": análisis sobre lo que podría ocurrir en la segunda audiencia de Maduro y Flores

Diosdado Cabello - Foto EFE
Diosdado Cabello

Diosdado Cabello es visto en lujosa camioneta de 80 mil dólares pese a afirmaciones del régimen venezolano sobre "no ser ricos"

Esmail Ahmadi - AFP
Ataque al régimen de Irán

Israel confirmó la muerte del jefe de la División de Inteligencia de la Fuerza Basij, señalada de la sangrienta represión en Irán

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre