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Jueves, 21 de mayo de 2026
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Dibu Martínez

Lo hizo de nuevo: los gestos de 'Dibu' Martínez en plena celebración de la Europa League que le están dando la vuelta al mundo

mayo 21, 2026
Por: Nucho Martínez
Aston Villa celebra su título de Europa League - Fotos: X
Aston Villa celebra su título de Europa League - Fotos: X
El portero argentino quedó campeón del torneo europeo con su club, el Aston Villa.

El miércoles 20 de mayo de 2026 es una fecha que seguramente no podrán olvidar los fanáticos del club inglés Aston Villa.

El conjunto 'villano' goleó a la escuadra alemana Friburgo 0 - 3 para quedarse con el título de la UEFA Europa League.

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En medio de la celebración, varios gestos del portero del Aston Villa, el argentino Emiliano 'Dibu' Martínez, le han dado la vuelta al mundo.

En primer lugar el guardameta suramericano cargó a Unai Emery, en señal de enaltecimiento al trabajo realizado por su DT en toda la campaña.

En segundo lugar el arquero oriundo de Mar del Plata mostró que es un gran ejemplo. Al notar que su compañero, el jugador brasileño Alysson, no había recibido medalla por no estar inscrito en la lista oficial del torneo, corrió a solicitar una extra para entregársela personalmente.

Y en tercer lugar el cancerbero realizó el famoso gesto de "dormido" durante la celebración del título. 'Dibu' se recostó sobre el campo de juego y cerró los ojos, bromeando con que el partido fue tan tranquilo que podía hacer una "siesta".

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Anotaciones del la gran final de la UEL:

El belga Youri Tielemans marcó en el minuto 40, poco después, en el 45 + 2', llegó el tanto del argentino Emiliano Buendía.

La 'guinda del pastel' la puso el británico Morgan Elliot Rogers, en el minuto 57 de la segunda parte.

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Este es el primer gran trofeo europeo para el Aston Villa en 44 años, siendo su título continental la Copa de Europa (ahora Champions League) conquistada en 1982.

La UEFA Europa League (conocida oficialmente como Liga Europa de la UEFA) es la segunda competición de clubes de fútbol más importante y prestigiosa de Europa.

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