Trump dice que mantendrá buques, aeronaves y militares cerca de Irán hasta que no se dé un "acuerdo real"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció mediante su red social Truth que, hasta no alcanzar un acuerdo "real" con el régimen de Irán, no moverá su personal militar cerca de la nación islámica.

"Todos los buques, aeronaves y personal militar estadounidenses, junto con municiones, armamento y cualquier otro elemento que resulte adecuado y necesario para la persecución y destrucción letales de un enemigo ya considerablemente debilitado, permanecerán en sus posiciones, tanto en Irán como en sus alrededores, hasta que se cumpla íntegramente el ACUERDO REAL alcanzado", dijo.

VEA TAMBIÉN "Aniquilada": Casa Blanca publica los tres grandes objetivos cumplidos tras ataques contra el régimen de Irán o

Asimismo, el presidente advirtió: "si por cualquier motivo no fuera así, lo cual es muy improbable, entonces «comenzará el tiroteo», a mayor escala, mejor y con más fuerza de lo que nadie haya visto jamás".

Y reiteró que, "se acordó, hace mucho tiempo, y a pesar de toda la retórica falsa que afirma lo contrario: NO HABRÁ ARMAS NUCLEARES y el estrecho de Ormuz ESTARÁ ABIERTO Y SERÁ SEGURO".

"Mientras tanto, nuestro gran ejército se está reabasteciendo y descansando, esperando, de hecho, su próxima conquista. ¡ESTADOS UNIDOS HA VUELTO!", finalizó el presidente.

Horas antes, el presidente Trump dijo que enviará al vicepresidente JD Vance a la capital de Pakistán para negociaciones con representantes de Irán que comenzarán el sábado, informó la Casa Blanca.

“Trump enviará a su equipo de negociadores encabezado por el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, el enviado especial (Steve) Witkoff y el señor (Jared) Kushner a Islamabad para conversaciones este fin de semana", declaró la portavoz del Ejecutivo estadounidense, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa.