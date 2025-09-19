Ejército israelí urgió a los habitantes a huir de Gaza: "Seguiremos actuando con una fuerza sin precedentes contra Hamás"

El ejército israelí advirtió este viernes que empleará una "fuerza sin precedentes" en Ciudad de Gaza, y urgió a los habitantes a huir hacia el sur después de anunciar el cierre de una ruta de evacuación provisional abierta 48 horas antes.

Israel lanzó el martes una gran ofensiva terrestre y aérea sobre la mayor urbe de la Franja de Gaza con el fin de "eliminar" al grupo terrorista Hamás, cuyo ataque el 7 de octubre de 2023 en suelo israelí desencadenó la guerra.

El conflicto ha provocado una catástrofe humanitaria en el devastado territorio, y desde que Israel anunció el inicio de su ofensiva en la principal ciudad del enclave, una extensa fila de palestinos huye hacia el sur a pie o en carretas tiradas por burros.

"A partir de este momento, la carretera de Salah al Din queda cerrada al tráfico en dirección sur. Las Fuerzas de Defensa de Israel seguirán actuando con una fuerza sin precedentes contra Hamás y otras organizaciones terroristas", escribió el portavoz militar israelí en lengua árabe, Avichay Adraee, en la red X.

La advertencia de este viernes se produce tres días antes de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, en la que varias potencias occidentales como Francia y Reino Unido, reconocerán al Estado Palestino.

La única ruta posible hacia el sur, indicó Avichay Adraee, es por la calle Al-Rashid. El portavoz militar instó a los habitantes a "aprovechar esta oportunidad y unirse a los cientos de miles de residentes de la ciudad que se trasladaron al sur, a la zona humanitaria".

La ofensiva en Ciudad de Gaza, respaldada por Estados Unidos, coincidió con la publicación de un informe de una comisión independiente nombrada por la ONU.

En el documento, la comisión acusó a Israel de cometer un "genocidio" en el territorio palestino, y responsabilizó al primer ministro Benjamin Netanyahu y otros altos cargos. Israel rechazó esta acusación y tachó el informe de "sesgado y mentiroso".

Durante su ataque el 7 de octubre de 2023, Hamás mató en Israel a 1.219 personas, la mayoría de ellas civiles, según un recuento de la AFP basado en fuentes oficiales.