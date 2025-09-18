Tanques y aviones israelíes continúan bombardeando Gaza en medio de la huida de su población

Israel lanzó este martes una gran ofensiva terrestre y aérea sobre la mayor urbe de la Franja de Gaza con el fin de "eliminar" al grupo terrorista Hamás tras su ataque el pasado 7 de octubre de 2023.

Tanques y aviones de combate israelíes continúan bombardeando Gaza, obligando a sus habitantes a huir hacia el sur del territorio palestino sumido en casi dos años de guerra.

Una fila de palestinos que huyen de Ciudad de Gaza avanza hacia el sur del enclave a pie o en carretas tiradas por burros y llevando consigo sus pocas pertenencias, según informaron varios medios internacionales.

Los militares israelíes anunciaron la apertura de "una ruta de paso temporal a través de la carretera Salah al Din", que atraviesa de norte a sur el centro de la Franja.

No obstante, este corredor permanecerá abierto solo hasta el viernes al mediodía (09H00 GMT).

"La incursión militar y las órdenes de evacuación en el norte de Gaza están provocando nuevas oleadas de desplazamientos, lo que obliga a familias traumatizadas a refugiarse en una zona cada vez más reducida e inadecuada para la dignidad humana", denunció en X el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Los hospitales, ya desbordados, están al borde del colapso, ya que la escalada de violencia bloquea el acceso e impide a la OMS entregar suministros vitales", agregó.

Según fuentes hospitalarias, tres niños figuran entre las 12 personas reportadas muertas en los bombardeos de los últimos días.



La Defensa Civil local, que opera bajo la autoridad de Hamás, informó de al menos 64 muertos, 41 de ellos en Ciudad de Gaza el miércoles.

La ofensiva israelí en Ciudad de Gaza ha sido ampliamente condenada en el extranjero, pero también en Israel, donde gran parte de la población está preocupada por los rehenes secuestrados en octubre de 2023 por Hamás.

Familiares de los rehenes protestaron el miércoles frente a la casa del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Jerusalén contra la ofensiva.

Durante su ataque en octubre de 2023, Hamás mató en Israel a 1.219 personas, la mayoría de ellas civiles, según fuentes oficiales.

De las 251 personas secuestradas ese día, 47 siguen cautivas en Gaza, 25 de las cuales han sido declaradas muertas por el ejército israelí.