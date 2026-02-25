NTN24
Miércoles, 25 de febrero de 2026
Fútbol

Futbolista venezolano denunció cantos xenófobos durante partido de la Copa Libertadores: "Discriminan nuestra raíz"

febrero 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Alexander González - Foto AFP
En Instagram se divulgó un video grabado desde la grada al final del partido en el que se escucha a algunos aficionados proferir cánticos xenófobos.

El futbolista venezolano Alexander González, defensa del Carabobo Fútbol Club, denunció a través de sus redes sociales actos de xenofobia durante el partido de vuelta por la segunda ronda de la Copa Libertadores 2026 en el estadio del equipo chileno Huachipato, que su equipo eliminó.

González compartió mediante su cuenta personal de Instagram un video grabado desde la grada al final del partido en el que se escucha a algunos aficionados proferir cánticos con la frase "Tiene hambre, el veneco (venezolano) tiene hambre".

Ante eso, el defensa respondió con un contundente mensaje en la misma red social: "No hay mejor victoria que una victoria contundente. La verdad teníamos más hambre, pero de goles, porque fuimos mucho más".

En un mensaje previo, el jugador había publicado un extenso mensaje en el que pedía a la prensa y a los hinchas respetar la dimensión del triunfo.

"Hoy como venezolanos hemos dado un golpe en la mesa aquí en Chile", expresó González, y les envió un mensaje de apoyo a unos 200 hinchas que acompañaron al equipo venezolano en las tribunas del estadio.

"Nos generalizan como: muertos de hambre, venecos y demás. Sin saber que detrás de cada ser humano, hay un doliente, una madre, un hijo, una abuela poniendo tanto oraciones como esfuerzos para poder ver triunfar a ese ser", reclamó.

Y añadió: "A nivel deportivo, comentaristas y aficionados del fútbol hablan barbaridades, de los equipos venezolanos, discriminan nuestra raíz, una vez más generalizando. Hoy espero que los comentaristas venezolanos puedan dar un golpe en la mesa también, y decir todo lo que abarca haber ganado este compromiso, sin menos preciar y decir de forma educada como nos caracteriza a nosotros como dolientes de nuestra tierra, que hoy sin ofender fuimos muy superiores, dentro de la cancha".

El martes, el Carabobo dominó la serie (3-1 en el global) luego de ganar 1-0 en la ida y 2-1 en la vuelta en el Estadio CAP Huachipato.

A la fecha, ni la Conmebol ni los equipos se han pronunciado sobre lo sucedido, que de demostrarse podría acarrear sanciones deportivas y económicas para el equipo local en competiciones a nivel internacional.

Donald Trump, presidente de EE. UU. ofreciendo el discurso del Estado de la Unión - Foto: EFE
Discurso del Estado de la Unión

"La captura del dictador Maduro fue una victoria colosal para los EE. UU. y abre un nuevo inicio para la gente de Venezuela": Trump en Discurso del Estado de la Unión

Delcy Rodríguez y Laura Dogu/ Delcy y Nicolás Maduro Guerra - Fotos AFP
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez está en una gran encrucijada: obedecer las exigencias de Estados Unidos o cumplirle al chavismo/madurismo

Foto de referencia (EFE)
El Mencho

Una organización criminal con influencia en todo el mundo: las conexiones poco conocidas del Cartel de Jalisco Nueva Generación y su abatido líder, alias 'El Mencho'

Militar y preso político venezolano Igbert Marín Chaparro / Carteles en el que familiares de presos políticos en Venezuela pide la excarcelación de sus allegados - Fotos: X / EFE
Presos políticos

"Los militares quedan en el olvido legislativo, esto es algo muy lamentable": hermana del teniente coronel Igbert Marín sobre la ley de amnistía del régimen

Estados Unidos continúa supervisando atentamente cada una de las decisiones de Delcy Rodríguez, nueva encargada del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Hugo Acha, analista experto en temas de seguridad y profesor de Fuerzas Especiales en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, advirtió en La Tarde de NTN24 sobre la compleja estrategia legal que Nicolás Maduro está implementando ante la justicia estadounidense. Según Acha, el régimen venezolano utiliza argumentos como la inmunidad de jefe de Estado y la protección como prisionero de guerra bajo la Convención de Ginebra para dilatar el proceso judicial. "Hacen parte de una estrategia para hacer aún más complejo el caso, para tratar de que él goce de las inmunidades reservadas a un jefe de Estado", explicó Acha en entrevista con La Tarde de NTN24. El analista destacó que esta táctica busca desgastar políticamente a la administración del presidente Donald Trump, apostando a resultados adversos en las elecciones de medio término que puedan abrir "otras avenidas de negociación". “Está clarísimo que apuestan a un desgaste de la administración, a un midterm (elecciones de medio término) que sea adverso al escenario político del presidente Donald J. Trump, y abrir entonces tal vez otras avenidas de negociación para ellos”, señaló. Acha enfatizó que el régimen venezolano, calificado como una organización criminal transnacional, cuenta con recursos financieros suficientes para "pagar la mejor asesoría que el dinero pueda comprar". En ese sentido, citó las declaraciones del exjefe de inteligencia Hugo "el Pollo" Carvajal, quien admitió haber aprendido "a cómo usar el sistema jurídico de los Estados Unidos en contra de los propios Estados Unidos". Respecto a Delcy Rodríguez, el experto señaló que es "objeto de investigación en Estados Unidos" desde 2022, siendo considerada "persona de extremo interés" por la agencia antinarcóticos. Acha mencionó que tanto ella como su hermano Jorge Rodríguez están mencionados en "más de una docena" de procesos y procedimientos judiciales. “No obtendrán impunidad por su rol en la estabilización, si acaso una alineancia de corte a través de una cooperación efectiva, que creo que es lo que intentan por el momento construir siempre con ese objetivo en un escenario político que el día de mañana pudiera no ser tan severo como el que encaran hoy en día”, declaró. Sobre la ausencia de acciones contra Diosdado Cabello, Acha explicó que se trata de un actor que "trasciende lo político, lo corporativo, lo empresarial y lo criminal". El analista lo comparó con organizaciones del crimen organizado que han adquirido "capacidades superlativas, altamente complejas" mediante la interacción con servicios de inteligencia, particularmente el cubano. “La impunidad no es una opción, la administración le apuesta una estabilización sabiendo que hay muchos aspectos de esta estabilización que no serán agradables”, expresó. El experto advirtió sobre el riesgo de que una eventual pérdida de control republicano en las elecciones intermedias pueda llevar a "escenarios preocupantes" donde se intente tratar con el régimen "como si fuera un mero actor político, y no lo es". Citó como ejemplo la iniciativa de España para retirar sanciones a Delcy Rodríguez ante la Unión Europea.
Delcy Rodríguez

"No obtendrán impunidad": Hugo Acha prevé consecuencias en EE. UU. sobre Delcy, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello

Cristiano Ronaldo junto a Miguel Veloso y Luis Cunha "Nani" | Foto: EFE
Futbolistas

Futbolista que jugó con Cristiano Ronaldo y fue campeón de la Eurocopa regresó del retiro para jugar en una exótica liga

El delantero brasileño #07 del Real Madrid, Vinícius Junior - AFP
Deportes

El Real Madrid presentó "todas las pruebas disponibles" sobre el presunto hecho de racismo contra Vinícius Júnior

Trofeo del Super Bowl / FOTO: EFE
Super Bowl

Un venezolano y un colombiano quieren levantar por primera vez el trofeo Vince Lombardi y hacer historia en el Super Bowl

Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Marco Rubio

Prosperidad en libertad, fundamento occidental del Orden Nuevo

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Cristiano Ronaldo junto a Miguel Veloso y Luis Cunha "Nani" | Foto: EFE
Futbolistas

Futbolista que jugó con Cristiano Ronaldo y fue campeón de la Eurocopa regresó del retiro para jugar en una exótica liga

Embarcación con cargamento de cocaína en La Guajira - Foto captura: Fuerza Aeroespacial Colombiana
Narcotráfico

Fuerza Aeroespacial Colombiana detuvo embarcación que era tripulada por venezolanos e incautó media tonelada de cocaína

Música

Reconocido músico pide oraciones por la salud del salsero Willie Colón; Rubén Bládes también se pronunció

Juan Pablo Guanipa
Juan Pablo Guanipa

Se conoce la primera imagen de Juan Pablo Guanipa arrestado en su casa con un grillete electrónico en su pierna

Feid (Ferxxo) / Karol G - Fotos: EFE
Karol G

Karol G comparte inesperado mensaje tras su ruptura con Feid

Gabriel Rodríguez, adolescente, exprisionero político del régimen venezolano - Fotos: X
Presos políticos

En Venezuela excarcelan a Gabriel Rodríguez, adolescente condenado por la dictadura a 10 años de prisión por "terrorismo e instigación al odio"

Tarek William Saab - AFP
Detención

Ministerio Público del régimen de Venezuela confirmó detención del asesor petrolero de Estados Unidos Evanan Romero por supuesta "estafa": fue liberado bajo medida cautelar

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre