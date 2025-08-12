El caso de una abuela de 61 años desaparecida por organizar en su comunidad la campaña de Edmundo González Urrutia

Una de una de las coordinadoras de la campaña de Edmundo González Urrutia en el estado venezolano de Lara, se encuentra bajo desaparición forzada.

La salud e integridad de Nancy Camacaro, de 61 años, preocupan a sus hijos que no saban dónde está desde el pasado 1 de julio, cuando presuntamente bajo custodia de la DGCIM fue llevada a los calabozos que tienen en Boleíta, en el este de Caracas.

El Foro Penal advierte que Maduro tiene a unas 850 personas detenidas por motivos políticos, entre los que hay adolescentes y personas de la tercera edad; extranjeros y desaparecidos.

Según la organización ClipVE, Nancy reside en Barquisimeto, estado Lara, y no ha podido comunicarse con su familia ni acceder a asistencia legal de su confianza.

"Padece hipertensión y requiere tratamiento médico continuo. Además, sufre dolores en la columna y brazos y presenta mareos repentinos, condiciones que podrían agravarse sin atención médica adecuada".

Nancy formaba parte del equipo electoral durante la campaña presidencial de Edmundo González Urrutia.

Las organizaciones de defensa de derechos humanos exigen información de su paradero y se proceda a su liberación inmediata, que se garantice su integridad física y emocional, que se le permita acceso a familiares, abogados y atención médica especializada.

"La detención y desaparición forzada de Nancy Camacaro constituye una grave violación a los derechos humanos, contraria a la Constitución y a los estándares internacionales. Alertamos a los organismos de Naciones Unidas sobre está desaparición forzada en Venezuela", apunnta.