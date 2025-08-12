Enviaron a la activista Martha Lía Grajales al INOF, la máxima cárcel de delincuentes femeninas en Venezuela

"La comunicación con ella en estos momentos es una buena noticia": ha dicho en un video Antonio González Plessmann, esposo de la activista Martha Lía Grajales, quien se había convertido en voz en las madres de los presos políticos en Venezuela.

Martha Lía Grajales fue detenida el pasado viernes tras denunciar frente a la PNUD de las Naciones Unidas en Caracas el asalto violento a la vigilia de los familiares de los presos políticos.

VEA TAMBIÉN Del chavismo a la cárcel: Martha Lía Grajales es imputada por "conspirar" a favor de María Corina Machado o

Se la llevaron funcionarios del régimen cuando ya se había retirado del lugar donde acompañó a las madres de los detenidos.

La confirmación de la detención de Grajales se dio cuando el pripio fiscal general Tarek William Saab anunció en sus redes sociales que había sido presentada e imputada por graves delitos contra la Nación: incitación al odio, conspiración con gobierno extranjero y asociación para delinquir.

Hoy su esposo informó que logró hablar con ella telefónicamente, y que le pidió transmitirle un mensaje a las madres de los presos políticos en Venezuela, de que la lucha por su libertad sigue vigente y es justa.

Martha Lía Grajales fue enviada al Instituto Nacional de Orientación Femenina, en Los Teques, a una hora de Caracas. Es un centro penitenciario para mujeres en Venezuela, único existente en el país. Para 2024, en el INOF tenía una hacinamiento crítico de 185,71% .

Allí han sido denunciados los más atroces casos de abuso a la integridad de mujeres detenidas como la jueza Afiuni, así como Araminta González.

También se encuentran allí, la periodista Nakary Ramos y Emirlendris Benítez, detenida estando embarazada y acusada de participar en el atentado contra Nicolás Maduro. Gina Mercado, el detenida después de las elecciones presidenciales por participar y grabar una protesta en Caracas.