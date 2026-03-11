NTN24
Miércoles, 11 de marzo de 2026
Miércoles, 11 de marzo de 2026
Shakira

Así puede votar por Shakira tras ser nominada al Salón de la Fama del Rock and Roll

marzo 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Shakira | Foto AFP
Shakira | Foto AFP
Shakira se destaca en la lista por su influencia a nivel mundial y su habilidad para conectar con audiencias de diferentes culturas y lenguas.

La cantante colombiana Shakira fue nominada al Salón de la Fama del Rock and Roll 2026, uno de los reconocimientos más importantes en la historia de la música.

La lista de los 17 candidatos muestra la variedad de sonidos del rock y géneros relacionados, pues abarcan desde el pop hasta el hip-hop, lo que se traduce en una de las selecciones más diversas de los últimos años.

Shakira se destaca en la lista por su influencia a nivel mundial y su habilidad para conectar con audiencias de diferentes culturas y lenguas.

Entre los artistas que están nominados por primera aparecen Jeff Buckley, Phil Collins, Melissa Etheridge, Lauryn Hill, INXS, New Edition, Pink, Shakira, Luther Vandross y Wu-Tang Clan.

o

Mientras que Black Crowes, Mariah Carey, Billy Idol, Iron Maiden, Joy Division/New Order, Oasis y Sade vuelven nuevamente a aparecer en la selección.

Así puede votar por Shakira

El Salón de la Fama habilitó una votación global para los fanáticos de los artistas que se encuentran nominados.

Para poder votar, los usuarios deben registrarse en la plataforma inicial, cada persona puede emitir un voto por día. Link oficial

La votación para definir a los artistas que entrarán al Salón de la Fama se realizará en los próximos dos meses, y los resultados se conocerán en el mes de abril.

Temas relacionados:

Shakira

Nominados

Reconocimiento

Música

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"No le tapa los pecados a Iván Cepeda": Paloma Valencia habla sobre la elección de Aida Quilcué como fórmula del candidato del Pacto Histórico

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El cambio verdadero en Cuba es sacando a la familia Castro del poder, a Díaz-Canel y a todos los secuaces de la dictadura”: Luis Enrique Ferrer

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Venezolanos denuncian detenciones arbitrarias y confiscación de bienes por parte del régimen de Delcy Rodríguez

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"En la Casa Blanca hay alguien que conoce los trucos del régimen": experto sobre gestión de EE. UU. en Cuba

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Trump asegura que está considerando tomar el control del estrecho de Ormuz y que el conflicto contra el régimen de Irán está "prácticamente terminado"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Foto: Donald Trump - Estrecho de Ormuz
Ataque al régimen de Irán

Trump confirma que EE. UU. destruyó 10 buques iraníes para evitar que el régimen ponga minas en el estrecho de Ormuz

Cumbre Escudo de las Américas - Foto: EFE
Casa Blanca

La Casa Blanca explica la razón por la que Colombia no fue invitada a la cumbre Escudo de las Américas: "No estamos viendo el nivel de cooperación que queremos"

Régimen de Cuba | Foto AFP
Régimen cubano

“El cambio verdadero en Cuba es sacando a la familia Castro del poder, a Díaz-Canel y a todos los secuaces de la dictadura”: Luis Enrique Ferrer

Misiles iraníes - Fotos EFE
Irán

¿Está Irán disparando misiles "de baja calidad" para agotar el sistema de defensa y poder utilizar los supersónicos? Experto analiza

Rihanna - Foto EFE
Rihanna

Experto en seguridad habló sobre el tiroteo en la residencia de Rihanna: "La tiradora mantenía vigilancia sobre la mansión"

Más de Entretenimiento

Ver más
Shakira | Foto: EFE
Shakira

¿Se justifica el precio? Esto es todo lo que tiene la isla privada en Bahamas que Shakira puso a la venta por 25 millones de euros

Britney Spears contó que su madre la abofeteó por salir de fiesta con Paris Hilton y Lindsay Lohan
Britney Spears

Liberan a Britney Spears quien fue detenida bajo sospecha de conducir tomada, pero debe responder por el caso

Laura Pausini, cantante italiana - Foto: EFE
Laura Pausini

Graban a Laura Pausini atravesando un momento incómodo con un fan a quien "se le fue la mano"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Iván Cepeda, candidato presidencial del petrismo en Colombia - Foto: EFE
Iván Cepeda

Daniel Palacios entregó al Departamento de Justicia de Estados Unidos documentación que presuntamente vincularía a Iván Cepeda con las FARC

Hallan los restos de helicóptero militar que había desaparecido en Perú - Foto de referencia EFE
Perú

Hallan los restos de helicóptero militar que había desaparecido en Perú: 15 tripulantes fallecieron

Base Aérea de Lajes en Praia da Vitoria, Isla Terceira, Azores, Portugal - Foto: EFE
Portugal

Gobierno de Portugal otorgó una "autorización condicional" a Estados Unidos para utilizar una de sus bases aéreas

Matthew Whitaker y Mark Rutte | Foto AFP
Estados Unidos

EE. UU. pide a la OTAN brindar más seguridad en la región del Ártico ante el avance de Rusia y China

Shakira | Foto: EFE
Shakira

¿Se justifica el precio? Esto es todo lo que tiene la isla privada en Bahamas que Shakira puso a la venta por 25 millones de euros

Cuba | Foto AFP
Cuba

Cuba marca récord de cortes eléctricos en medio de la presión de Estados Unidos

Donald Trump/ María Corina Machado - Fotos AFP
María Corina Machado

Se conocen nuevos detalles de la reunión que sostuvieron María Corina Machado y Donald Trump por segunda vez en la Casa Blanca

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre