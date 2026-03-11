Así puede votar por Shakira tras ser nominada al Salón de la Fama del Rock and Roll

La cantante colombiana Shakira fue nominada al Salón de la Fama del Rock and Roll 2026, uno de los reconocimientos más importantes en la historia de la música.

La lista de los 17 candidatos muestra la variedad de sonidos del rock y géneros relacionados, pues abarcan desde el pop hasta el hip-hop, lo que se traduce en una de las selecciones más diversas de los últimos años.

Shakira se destaca en la lista por su influencia a nivel mundial y su habilidad para conectar con audiencias de diferentes culturas y lenguas.

Entre los artistas que están nominados por primera aparecen Jeff Buckley, Phil Collins, Melissa Etheridge, Lauryn Hill, INXS, New Edition, Pink, Shakira, Luther Vandross y Wu-Tang Clan.

Mientras que Black Crowes, Mariah Carey, Billy Idol, Iron Maiden, Joy Division/New Order, Oasis y Sade vuelven nuevamente a aparecer en la selección.

Así puede votar por Shakira

El Salón de la Fama habilitó una votación global para los fanáticos de los artistas que se encuentran nominados.

Para poder votar, los usuarios deben registrarse en la plataforma inicial, cada persona puede emitir un voto por día. Link oficial

La votación para definir a los artistas que entrarán al Salón de la Fama se realizará en los próximos dos meses, y los resultados se conocerán en el mes de abril.